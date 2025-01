La Juve inarrestabile è di Brambilla! Next Gen risorta, vince anche a Catania

Dopo la vittoria casalinga contro la Casertana , la Juventus Next Gen trova altri tre punti allo Stadio Angelo Massimino contro il Catania nella ventiduesima giornata del girone C di Serie C . Una partita decisa dai gol di Afena Gyan nel primo tempo e di Semedo nella ripresa, con i siciliani che hanno trovato la rete dell' 1-2 con Lunetta a tempo praticamente scaduto. I bianconeri continuano così a volare quindi in classifica, con Massimo Brambilla che sale a quota 17 punti in otto partite dal suo ritorno in bianconero al posto di Montero.

17:42

Brambilla: "La squadra ha capito lo spirito che ci vuole"

L'allenatore bianconero ha parlato così nel post partita: "Devo fare i complementi ai ragazzi per come hanno interpretato la gara, sapevamo di dover fare un certo tipo di gara per vincere, togliendo spazio agli attaccanti del Catania che hanno grandi qualità. Lo abbiamo fatto bene, poi siamo stati precisi e cinici quando abbiamo avuto le occasioni: su questo abbiamo costruito la vittoria. Abbiamo saputo soffrire, siamo stati fortunati nell’occasione della traversa, ma questo fa parte del gioco. I ragazzi hanno capito qual è lo spirito con cui si affronta questa categoria, questa è la base per fare risultati. Non guardiamo poi troppo in là, al momento pensiamo a prenderci più punti possibile per tirarci fuori da una zona complicata di classifica. Sapevamo che qui a Catania sarebbe stato fondamentale lavorare bene in difesa: abbiamo alternato momenti in cui abbiamo preso in mano il gioco ad altri in cui ci siamo abbassati perché serviva in quella fase. Siamo stati bravi a colpire nel momento giusto e a sfruttare gli spazi che il Catania ci ha concesso".

17:38

17:24

Guerra illumina, Afena Gyan ancora decisivo

Afena Gyan 7.5 : il migliore dei bianconeri. Sblocca il match sfruttando un'imbucata perfetta di Guerra e fa impazzire la difesa del Catania per tutta la partita.

: il migliore dei bianconeri. Sblocca il match sfruttando un'imbucata perfetta di Guerra e fa impazzire la difesa del Catania per tutta la partita. Comenencia 6 : mezzo punto in meno per il gol del Catania nel finale in cui perde la marcatura di Lunetta.

: mezzo punto in meno per il gol del Catania nel finale in cui perde la marcatura di Lunetta. Guerra 7 : non segna, ma dal ritorno di Brambilla è l'uomo in più di questa squadra. Serve l'assist ad Afena Gyan per il vantaggio e sfiora più volte il gol.

: non segna, ma dal ritorno di Brambilla è l'uomo in più di questa squadra. Serve l'assist ad Afena Gyan per il vantaggio e sfiora più volte il gol. Semedo (dal 71'): trova il gol che chiude la partita con una magia su cui il portiere del Catania non può nulla. Anche lui è in crescita.

17:19

Juve Next Gen, a centrocampo vince l'ordine

Palumbo 6.5 : sempre attento e pulito nelle giocate come da richiesta di Brambilla.

: sempre attento e pulito nelle giocate come da richiesta di Brambilla. Owusu 6 : lotta nel primo tempo a centrocampo, ma non riesce ad incidere.

: lotta nel primo tempo a centrocampo, ma non riesce ad incidere. Cudrig (dal 46') 6 : sostituisce bene Owusu nella ripresa aumentanto la qualità tecnica.

: sostituisce bene Owusu nella ripresa aumentanto la qualità tecnica. Faticanti 6.5: come Paulmbo è sempre preciso e attento anche in copertura.

17:07

Daffara insuperabile, bene la difesa

Daffara 6.5 : il gol di Lunetta nel finale gli toglie la rete inviolata, ma la sua prestazione è comunque molto positiva sopratutto grazie agli interventi su Inglese nel primo tempo.

: il gol di Lunetta nel finale gli toglie la rete inviolata, ma la sua prestazione è comunque molto positiva sopratutto grazie agli interventi su Inglese nel primo tempo. Mulazzi 6 : si fa vedere poco in avanti, ma è molto attento dal punto di vista difensivo.

: si fa vedere poco in avanti, ma è molto attento dal punto di vista difensivo. Scaglia 6.5 : guida la difesa con la sua esperienza. Dall'arrivo di Brambilla sembra essere un altro calciatore.

: guida la difesa con la sua esperienza. Dall'arrivo di Brambilla sembra essere un altro calciatore. Gil Puche 5.5 : troppo nerovoso nel primo tempo. Viene ammonito e Brambilla è costretto a toglierlo.

: troppo nerovoso nel primo tempo. Viene ammonito e Brambilla è costretto a toglierlo. Citi (dal 46')6 : si fa trovare pronto dalla panchina disputando un ottimo secondo tempo.

: si fa trovare pronto dalla panchina disputando un ottimo secondo tempo. Puczka 6: si propone meno del suo solito, ma è comunque sempre preciso nella costruzione dell'azione.

16:53

Finisce la partita!

Triplice fischio, i bianconeri si impongono per 2-1 al Massimino di Catania.

16:53

Gol di Lunetta

90' + 4' - Gol di Lunetta di testa per il Catania a tempo praticamente scaduto.

16:50

Si entra nel recupero

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

16:46

Raddoppia Silva Semedo

87' - I bianconeri chiudono la partita con un gradissimo gol dell'attaccante portoghese che trova il suo secondo gol stagionale.

16:39

Palumbo calcia alto

80' - Tiro dal limite del centrocampista bianconero che finisce ampiamente fuori.

16:37

Lunetta si divora l'1-1

78' - Grande occasione per il Catania con Lunetta che si ritrova il pallone in area piccola dopo una mischia in area, ma conclude incredibilmente alto.

16:35

Giallo per Quaini e Guerra

75' - Ammonito il difensore del Catania per un fallo su Semedo. Giallo anche per il capitano bianconero per proteste.

16:32

Entrano Poli e Semedo

71' - Altri cambi per Brambilla che sostituisce Puczka e Afena Gyan per Poli e Semedo.

16:28

Altro cambio per il Catania

69' - Esce l'infortunato Castellini per Ierardi.

16:26

Gega pericoloso di testa

67' - Conclusione del difensore rossoblù da calcio d'angolo che finisce di poco fuori.

16:23

Traversa di Inglese!

65' - Catania ad un passo dal pareggio con una conclusione di Inglese che sbatte sulla traversa e che Lunetta non riesce a ribadire in rete.

16:16

Cambio per il Catania

58' - Entra Guglielmotti per Raimo.

16:12

La Juve gestisce il vantaggio

54' - Inizio di secondo tempo a ritmi più bassi rispetto alla prima frazione, con i bianconeri di Brambilla che provano a gestire la partita

16:03

Inizia il secondo tempo

46' - Fischio d'inizio per la ripresa della gara.

16:03

Doppio cambio per la Next Gen

Entrano Cudrig e Citi per Owusu e Gil.

15:56

Afena Gyan ancora a segno contro il Catania

L'ex attaccante di Roma e Cremonese si è ripetuto in questo primo tempo contro il Catania dopo il gol segnato nella partita d'andata.

15:48

Finisce il primo tempo

45' + 1' - Termina la prima frazione al Massimino, bianconeri in vantaggio grazie ad Afena Gyan.

15:47

Concesso un minuto di recupero

45' - Ancora un minuto extra in questa prima frazione.

15:44

La sblocca Afena Gyan!

43' - Guerra serve un pallone fantastico ad Afena Gyan che si ritrova tutto solo davanti a Farroni e non sbaglia, bianconeri avanti!

15:40

Prima occasione per Inglese!

38' - Ci prova con una conclusione al volo l'ex attaccante di Chievo e Parma, ma Daffara riesce a respingere ancora in angolo.

15:37

Raimo ancora pericoloso

35' - Conclusione defilata del calciatore del Catania, con la palla che per poco non trova l'angolo opposto della porta difesa da Daffara.

15:33

Doppio miracolo di Farroni

31' - Straordinario doppio intervento del portiere del Catania prima su una conclusione di Guerra e poi sul colpo di testa di Afena Gyan, si resta 0-0.

15:30

Castellini ad un passo dal vantaggio

28' - Bella conclusione al volo di Anastasio su un cross di Anastasio, Catania ancora vicino al gol.

15:27

Giallo anche per Puczka

25' - Ammonito anche l'esterno bianconero per un fallo tattico.

15:26

Ammonito Anastasio

24' - Primo cartellino della partita per Anastasio del Catania

15:25

Raimo vicino ad un grandissimo gol

22' - Conclusione da fuori di Raimo che sfiora il palo di Daffara e la rete del vantaggio.

15:20

Bianconeri di nuovo in controllo

18' - Dopo un inizio difficile, i bianconeri stanno prendendo il controllo della gara grazie ad un possesso palla prolungato.

15:12

Inizio deciso del Catania

10' - I siciliani provano a schiacciare i bianconeri nella propria metà campo in questo avvio di partita.

15:05

Prima occasione per Guerra

3' - Bianconeri che iniziano forte con una conclusione di Guerra che viene respinta in calcio d'angolo.

15:01

Inizia Catania-Juventus Next Gen!

Fischio d'inizio al Massimino per la sfida di Serie C.

14:54

Si avvicina il fischio d'inizio

Terminato il riscaldamento delle due squadre, si avvicina il fischio d'inizio.

14:45

Next Gen, occasione allungo

Con un risultato positivo la Juventus Next Gen potrebbe guadagnare punti sulla Casertana, che ieri è uscita sconfitta contro il Picerno. I bianconeri occupano attualmente il sedicesimo posto in classifica.

14:36

Il momento del Catania

I rossoblù sono reduci dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Benevento capolista e si trovano all'ottavo posto in classifica con dieci punti di vantaggio sulla Juventus Next Gen.

14:27

Il precedente dell'andata

La partita d'andata, disputata a Biella lo scorso 7 settembre, si era conclusa con il punteggio di 3-1 per il Catania. A segno Anastasio, Inglese e Quaini per i sicialiani e Afena-Gyan per i bianconeri.

14:13

Catania-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

Catania: Farroni, Castellini, Quaini, Gega, Raimo, De Rose, Carpani, Anastasio, Jimenez, Stoppa, Inglese. A disposizione: Butano, Allegra, Ierardi, Celli, Guglielmotti, Di Tacchio, Verna, Forti, Lunetta, Privitera, D’Andrea. Allenatore: Domenico Toscano.

Juventus Next Gen: Daffara, Mulazzi, Scaglia F., Gil Puche, Comenencia, Palumbo, Faticanti, Owusu, Puczka, Afena Gyan, Guerra. A disposizione: Radu, Cat Berro, Poli, Citi, Turco, Peeters, Cudrig, Amaradio, Ledonne, Papadopoulos, Da Graca, Semedo. Allenatore: Massimiliano Brambilla.

Stadio Angelo Massimino (Catania)