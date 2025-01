Juve Next Gen-Trapani: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen è pronta ad ospitare il Trapani allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella nella sfida valida per la 24ª giornata del Girone C di Serie C in programma domenica alle ore 15. I bianconeri sono reduci da otto risultati utili consecutivi, ultimo in ordine temporale il successo interno contro il Monopoli capolista. Il segreto, come dichiarato da mister Brambilla alla vigilia del match, è una mente più "libera": Con la mente un po' più libera, a giovarne in campo sono la tranquillità del gruppo, la gestione della palla e la qualità del gioco. In questi mesi siamo cresciuti, ma possiamo ancora migliorare. Dal punto di vista fisico i ragazzi stanno bene, stanno lavorando alla grande e reggono fino al triplice fischio i ritmi che impone l'andamento di ogni singola gara". Un momento particolarmente positivo, che si scontra con le ore agitate che si stanno vivendo tra le fila della formazione siciliana dopo aver perso il bomber Facundo Lescano, ormai promesso sposo dell'Avellino.