Juve Next Gen-Trapani LIVE: segui la sfida in diretta

La 24ª giornata del Girone C di Serie C entra nel vivo e allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella la Juventus Next Gen sfida il Trapani . I bianconeri sono reduci da otto risultati utili consecutivi con i tre punti contro il Monopoli capolista come ciliegina sulla torta. La formazione siciliana ha ritrovato la vittoria nell'ultimo turno di campionato ed è determinata a dare continuità per tentare l'assalto alla zona playoff . Calcio d'inizio alle ore 15:00.

15:09

Guerra non sbaglia

8' - Il capitano della Juve Next Gen non sbaglia e porta avanti i bianconeri. Settimo sigillo stagionale per l'attaccante.

15:08

Rigore per la Juve Next Gen

7' - Ripartenza dei bianconeri, Toscano stende Cudrig in area e l'arbitro Mirabella non ha dubbi e assegna il rigore.

15:07

Mulazzi salva la Juve

6' - Il Trapani è partito forte. Celiento mette in mezzo ma Mulazzi anticipa Anatriello sul più bello.

15:02

Iniziato il match

1' - Partita la sfida tra Juve Next Gen e Trapani a Biella.

14:51

Juve Next Gen e Trapani, una settimana di partenze in direzione Avellino

È stata una settimana movimentata sul fronte calciomercato per le due formazioni. I bianconeri hanno salutato Martin Palumbo: dopo il "gol d'addio" contro il Monopoli il centrocampista ha perfezionato il suo trasferimento a titolo definitivo all'Avellino. Ed è proprio il capoluogo irpino a unire Juve e Trapani. La formazione siciliana nelle scorse ore ha salutato il bomber Facundo Lescano, anche lui promesso sposo dei biancoverdi.

14:37

Juve Next Gen-Trapani: le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen: Daffara; Mulazzi, Scaglia F., Gil, Turicchia; Comenencia, Faticanti, Macca, Cudrig; Guerra (C), Afena-Gyan. A disposizione: Radu, Cat Berro, Anghelè, Amaradio, Citi, Owusu, Puczka, Turco, Villa, Peeters, Papadopoulos, Silva Semedo, Pietrelli. All.: Brambilla.

Trapani: Seculin, Sabatino (C), Celiento, Anatriello, Verna, Zappella, Ruggiero, Carriero, Toscano, Silvestri, Benedetti. A disposizione: D'Aniello, Gelli, Daka, De Caro, Carraro, Piovanello, Ciuferri, Liotti, Ciotti. All.: Capuano.

Biella