Juve Next Gen-Benevento LIVE, Adzic titolare! Segui la sfida in diretta

La Juve Next Gen dopo il pareggio esterno contro il Picerno, è pronta a un altro big match. I bianconeri affrontano il Benevento nel lunch match della 26esima giornata del girone C di Serie C. Una gara complicata contro la terza in classifica, distante soli due punti dalla vetta, ma in un momento di confusione. I giallorossi infatti sono reduci da quattro partite senza vittoria e hanno esonerato anche Auteri, scatenando l'ira dei tifosi.