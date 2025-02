Potenza-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Momento magico per la Juve Next Gen. Con la vittoria sul Benevento si è allungata ad 11 la striscia di risultati utili consecutivi per i bianconeri: nelle ultime 5 giornate, con 4 vittorie e 1 pari, la squadra di Massimo Brambilla è quella che ha fatto meglio in tutto il girone C al pari dell'Audace Cerignola capolista. Un rendimento che la Next Gen spera di poter ulteriormente allungare al Viviani di Potenza, provando così ad agguantare la zona playoff. Di fronte una squadra arrabbiata, reduce da tre sconfitte consecutive.