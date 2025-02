Potenza-Juve Next Gen LIVE: segui la sfida in diretta

La Juve Next Gen è alla ricerca dell'ennesimo risultato utile consecutivo per continuare la sua corsa in zona playoff. La formazione allenata da Brambilla si è ritrovata proprio con l'arrivo del tecnico al posto di Montero. Otto vittorie negli ultimi undici incontri, ultimo quello contro il Benevento per 2-0 grazie alle prodezze di Adzic. I bianconeri, però, ora sono attesi dalla trasferta contro il Potenza.