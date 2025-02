Juve Next Gen, corsa ai playoff: date e orari fino a fine campionato

Ufficiali date e orari degli impegni della Juve Next Gen fino a fine campionato. I bianconeri sono reduci dal pari ottenuto al Viviani contro il Potenza: resta l'amaro in bocca per non aver trovato la vittoria in 11 contro 10, ma la squadra di Massimo Brambilla può rallegrarsi avendo proseguito la striscia di risultati utili consecutivi che dura ormai da 12 turni. Un filotto che ha consentito ai bianconeri di abbandonare la zona calda della classifica, arrivando a ridosso di quella playoff.