Via dalla Juve dopo 11 anni, il post che emoziona: “Non sarà mai abbastanza"

Mulazzi, numeri e statistiche dell'esperienza alla Juve

Il difensore ormai ex Juventus lascia dopo aver praticamente trascorso tutta la sua giovane carriera da calciatore in bianconero. Aggregato all'Under 17, ha scalato velocemente le varie categorie, fino all'esplosione con la Primavera dove colleziona 54 presenze condite da 7 gol e 8 assist. Un ruolino che gli regala la chiamata della Next Gen, dove si afferma definitivamente. Lascia dopo 67 presenze e 7 assist, di cui 17 in questa prima parte di stagione nel Girone C del campionato di Serie C. Ora lo attende il Sion, squadra che milita nella Super League svizzera attualmente al 9° posto in classifica.