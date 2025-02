Juve Next Gen-Giugliano LIVE: segui la sfida in diretta

La Juventus Next Gen per dare seguito a quanto di buono fatto fino a oggi, il Giugliano per rilanciarsi in classifica. I bianconeri ospitano la formazione campana per la gara valida per la 28esima giornata del Girone C di Serie C. Una partita molto insidiosa, che nel match d'andata ha visto i bianconeri perdere per 1-0, ma dal ritorno sulla panchina di Brambilla la musica è cambiata. FIschio d'inizio alle 17:30.