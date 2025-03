Esclusione dalla Serie C: come cambia la classifica della Juve Next Gen

Uno dei due verdetti tanto attesi per le sorti del Girone C di Serie C è arrivata: ufficiale l'eslcusione del Taranto. Una notizia che era ormai nell'aria ma che è stata ufficializzata nelle scorse ore dal Tribunale Federale. Inoltre, i pugliesi dovranno scontare una penalizzazione di 3 punti nella prima stagione sportiva utile. A questo si somma la penalità comminata, con effetto immediato, al Messina di 4 punti. In attesa di conoscere il destino dell'altra grande imputata, la Turris, la classifica ha già un nuovo volto. Vediamo come cambia il posizionamento della Juventus Next Gen e come si forma il nuovo calendario da qui alla fine del campionato.