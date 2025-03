Juve Next Gen-Altamura: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen ha subito l'occasione per rimettersi in corsa per i playoff, dopo la sconfitta contro l'Avellino al Partenio che ha fermato l'imbattibilità dei bianconeri (13 risultati utili di fila). I ragazzi di Brambilla hanno dimostrato grande personalità e qualità contro un avversario attrezzato per la promozione. E nonostante questo sono usciti sconfitti di misura e anche subendo un gol in fuorigioco. Ora l'esclusione del Taranto ha riscritto la classifica e i giovani bianconeri devono ritornare subito a conquistare i tre punti per cercare di accorciare la distanza dalla top 10.