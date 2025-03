Juve Next Gen, Turris esclusa dalla Serie C: come cambia la classifica

La Turris è stata radiata dal Girone C di Serie C. La decisione, arrivata solo poche ore fa e presa dal Tribunale Federale Sportivo, segue quella che ha visto la stessa sorte per il Taranto solo una settimana fa. La classifica subisce una nuova e significativa modifica, con i punti conquistati contro la formazione campana che saranno sottratti o aggiunti, in base ai risultati ottenuti dalle varie squadre. Ma come cambia quindi il posizionamento della Juventus Next Gen? Vediamolo nel dettaglio.