Il mercato Juve si muove: Dell’Erba, chi è il talento sponsorizzato da Marchisio

Juve, chi è Dell'Erba: l'obiettivo dal Bayern Monaco

Davide Dell'Erba nasce in Germania da genitori italiani ed inizia il suo percorso nel mondo del calcio nelle giovanili dell'Ausburg. Qui si alterna tra la formazione Under 19 e la seconda squadra che milita in Regionalliga. In breve tempo inizia a far parlare di sé, tanto da attirare l'attenzione della nazionale tedesca con cui completa il percorso giovanile dall'under 15 all'under 17, fino all'under 19. Dell'Erba possiede però il doppio passaporto e potrebbe vestire anche la maglia dell'Italia in futuro. Proprio per questo Roberto Mancini, prima di dare l'addio alla Nazionale, lo stava seguendo con grande attenzione.