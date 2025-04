Serviva una vittoria per continuare a sognare i playoff ed è arrivata. La risposta della Juventus Next Gen è stata da grande squadra contro il Crotone , una delle squadre più attrezzate del girone C. I bianconeri grazie a un super Adzic hanno calato il poker in una partita ricca di emozioni. A sbloccarla ci ha pensato proprio il montenegrino con un cucchiaio su calcio di rigore (procurato grazie a una straordinaria azione di Pietrelli ). Poi sul finire del primo tempo, sempre Pietrelli si è messo in proprio: l'esterno ha saltato un uomo in velocità e con un delizioso esterno ha fatto centro . Poi nella ripresa subito doccia fredda per i calabresi che sono rimasti in dieci per l' espulsione di Armini (fallo su Afena-Gyan). A calare il tris ci ha pensato Adzic con un bel piazzato, mentre a firmare il poker è stato Guerra sempre su rigore. L'attaccante è andato così in doppia cifra in Serie C.

17:22

Afena-Gyan saetta, Guerra letale

Afena-Gyan 7 - Gli manca solo il gol e cestina diverse occasioni, ma contribuisce alla grande vittoria della squadra. Fa espellere Armini e rende tutto più semplice.

Amaradio 6 - Corre tanto, ma con il pallone tra i piedi si vede poco.

Al suo posto Guerra (dal 74'): Festeggia il ritorno in campo con il gol, il suo decimo in Serie C.

17:20

Adzic e Pietrelli show, Macca solido

Turco 6.5 - Fa le due fasi con personalità, punta l'uomo e fornisce tanti palloni in area.

Al suo posto Comenencia (dal 74') 6 Entra con personalità e voglia di incidere.

Adzic 8 - Tudor lo ha elogiato, lui ha risposto. E lo ha fatto con delle carezze deliziose al pallone, come al momento di calciare il rigore. Poi realizza anche la doppietta. Totale.

Macca 6.5 - Dà equilibrio a un centrocampo ricco di talento e qualità. Fa il lavoro sporco e si sacrifica per gli altri. Al suo posto Faticanti dall'81' - SV

Cudrig 6.5 - Come un pendolo oscilla bene tra il centrocampo e la trequarti e non dà mai punti di riferimento agli avversari.

Pietrelli 8 - Sulla fascia è un "animale", in senso buono ovviamente. Non gli stanno mai dietro, salta sempre l'uomo. Prima conquista il rigore e poi realizza anche un eurogol. La gara perfetta.

17:14

Juve Next Gen, le pagelle

Daffara 6.5 - Ci mete una pezza in più occasioni a inizio partita, poi viene chiamato poco in causa.

Turicchia 6.5 - La solita partita di attenzione e qualità. La chiamata con l'Italia U21 non è stata una casualità.

Scaglia 6.5 - Guida la difesa da leader come un padre con i propri figli. Non sbaglia nulla.

Gil 6 - In impostazione è sempre un uomo in più, qualche volta è imprudente e si fa saltare. Al suo posto Villa dall'80' - SV

16:53

Triplice fischio: la Juve batte il Crotone 4-1!

94' - L'arbitro, dopo quattro minuti di recupero, fischia tre volte: i bianconeri conquistano i tre punti e continuano la loro marcia playoff.

16:49

Ultimo cambio Juve

90' - Brambilla manda in campo Citi al posto di Pietrelli per gli ultimi minuti del match.

16:48

Guerra cala il poker

89' - Dal dischetto si presente il capocannoniere Guerra, che è freddo dagli undici metri e va in doppia cirfa.

16:47

Rigore per la Juve!

88' - Cross di Comenencia, Silva tocca con la mano e l'arbitro fischia il penalty.

16:42

Brambilla non vuole rischiare

81' - L'allenatore della Juve Next Gen toglie subuto gli ammoniti Gil e Macca, al loro posto Faticanti e Villa.

16:40

Gol della bandiera del Crotone!

80' - Il Crotone prova a riaprila con Gomez: l'attaccante è bravo a stoppare e conclude dentro l'area in una frazione di secondo, su assist di Silva.

16:39

Altri cambi nel Crotone

78' - Escono Cargnelutti e Stronati, entrano Schirò e Cocetta.

16:38

Adzic si diverte in campo

77' - Il montenegrino è in uno stato di grazia e mette in mostra un gesto di grande qualità tecnica: tunnel e dribbling a metà campo.

16:34

Doppio cambio Juve

74' - Brambilla manda in campo il rientrante Guerra e Comenencia al posto di Amaradio e Turco.

16:33

La Juve cala il tris con Adzic!

73' - I bianconeri ripartono in velocità con Afena-Gyan, che è bravo a servire Amaradio, ma l'attaccante si fa intercettare il tiro. Poi recupera il pallone Adzic che mette il mirino e spedisce il pallone all'angolino, realizzando così la sua personale doppietta.

16:26

Altro palo di Vitale!

66' - Il centrocampista del Crotone calcia una punizione perfetta dai venticinque metri che si va a stampare sul palo.

16:22

Afena-Gyan cestina il tris

63' - L'attaccante della Juve elude un intervento difensivo e scappa in velocità, ma al momento di finalizzare fa una finta di troppo e perde il pallone.

16:14

Giallo anche per Gil

55' - Ammonito anche il difensore della Juve Next Gen per un intervento in ritardo su Gallo.

16:12

Ammonito Pietrelli

52' - L'esterno bianconero trattiene un avversario e si prende il giallo.

16:11

Doppio cambio nel Crotone

50' - Entrano Di Pasquale e Silva, escono Rispoli e Ricci.

16:08

Espulso Armini, Crotone in dieci!

46' - Afena-Gyan ruba il tempo al difensore del Crotone, che lo trattiene ed evita così una chiara occasione da gol. Per l'arbitro nessun dubbio: espulsione.

16:05

Via al secondo tempo

46' - La Juve dà il via ai secondi 45 minuti. Amonito subito Macca.

15:50

Fine primo tempo: Juve-Crotone 2-0!

46' - L'arbitro fischia due volte dopo un minuto di recupero, i bianconeri terminano la prima frazione sul 2-0 grazie ai gol di Adzic e Pietrelli.

15:47

Palo di Vitale!

42' - L'esterno del Crotone con un traversone deviato, stava per sorprendere Daffara: il pallone sbatte sul palo.

15:44

Super gol di Pietrelli!

39' - Pietrelli è imprendibile: l'esterno della Juve salta un uomo in velocità e di esterno sinsitro fa centro.

15:27

Gol della Juve: cucchiaio di Adzic!

24' - Il trequartista della Juve Next Gen realizza il rigore con un cucchiaio, dimostrando ancora una volta le sue grandi qualità. Poi esulta vicino il settore ospiti e fa infuriare Tumminello, ma il montenegrino chiede subito scusa.

15:27

Calcio di rigore per la Juve!

23' - Pietrelli si mette in proprio e salta tutti e viene abbattuto in area: per l'arbitro zero dubbi e calcio di rigore.

15:23

Ottima uscita di Daffara

19' - Dopo l'occasione di Cudrig, il Crotone riparte subito e per poco non slocca il match con Murano che si fa ipnotizzare da Daffara, bravo in uscita.

15:21

Grande occasione Juve: spreca Cudrig!

18' - Adzic muove bene il pallone e dopo uno scambio con Macca, appoggia per Cudrig che spara addosso al portiere rivale.

15:17

Gran recupero di Scaglia!

15' - Il difensore della Juve anticipa sul più bello Vitale, che si sarebbe trovato da solo contro Daffara.

15:13

Si sveglia la Juventus!

10' - Afena-Gyan ripulisce un bel pallone sulla trequarti e fa partire un destro potente, ma centrale e preda del portiere avversario.

15:09

Altra chance Crotone!

6' - I calabresi partono molto forte e mettono pressione alla Juve: Vitale dalla sinistra trova Tumminello, che gira di prima e a causa di una deviazione non trova lo specchio.

15:07

Ricci ci prova da 40 metri!

4' - Daffara rinvia male e il pallone finisce nei piedi del giocatore del Crotone, che stoppa di petto e calcia di prima e la sua conclusione termina di poco a lato.

15:03

Si comincia: via a Juve Next Gen-Crotone!

1' - Il Crotone muove il primo pallone del match.

14:45

Juve, col Crotone per un posto playoff

Per i ragazzi di Brambilla con il Crotone sarà un match tanto insidioso quanto importante. Tanti i punti di differenza in classfiica tra le due formazioni, ma per la Next Gen un'eventuale vittoria le permetterebbe di entrare con due piedi nel gruppone che si giocherà la post-season. Per la Juventus sono 38 i punti in classifica, che la collocano in questo momento al 10imo posto.

14:27

Juve Next Gen-Crotone: le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Turicchia, Scaglia F. (C), Gil Puche; Turco, Adzic, Macca, Cudrig, Pietrelli; Amaradio, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Scaglia S., Comenencia, Mancini, Anghelè, Poli, Guerra, Citi, Owusu, Puczka, Perotti, Villa, Deme, Faticanti, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.

Crotone: D'Alterio; Rispoli, Cargnelutti, Armini, Groppelli; Gallo, Stronati; Ricci, Tumminello (C), Vitale; Murano. A disposizione: Sassi, Martino, Piras, Di Pasquale, Gomez, Negro Di Stefano, Guerini, Cantisani, Cocetta, Schirò, Silva, Vilardi. Allenatore: Longo

