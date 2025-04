Juve Next Gen-Crotone LIVE: segui la sfida in diretta

Vincere per continuare la corsa a un posto nei playoff. La Juventus Next Gen , dopo un turno di pausa (avrebbe dovuto giocare contro la Turris, esclusa dal campionato) ospita il Crotone nella partita valida per la 35esima giornata del Girone C di Serie C . Le due formazioni si incontrano in una sfida non determinante, ma di certo di fondamentale importanza quando siamo ormai a poche giornate dalla fine del campionato. I calabresi sono reduci da sei risultati di fila e puntano al terzo posto in ottica post season, mentre i bianconeri sono in lotta con diverse squadre e non possono disperdere punti in casa.

15:27

Gol della Juve: cucchiaio di Adzic!

24' - Il trequartista della Juve Next Gen realizza il rigore con un cucchiaio, dimostrando ancora una volta le sue grandi qualità. Poi esulta vicino il settore ospiti, ma chiede subito scusa.

15:27

Calcio di rigore per la Juve!

23' - Pietrelli si mette in proprio e salta tutti e viene abbattuto in area: per l'arbitro zero dubbi e calcio di rigore.

15:23

Ottima uscita di Daffara

19' - Dopo l'occasione di Cudrig, il Crotone riparte subito e per poco non slocca il match con Murano che si fa ipnotizzare da Daffara, bravo in uscita.

15:21

Grande occasione Juve: spreca Cudrig!

18' - Adzic muove bene il pallone e dopo uno scambio con Macca, appoggia per Cudrig che spara addosso al portiere rivale.

15:17

Gran recupero di Scaglia!

15' - Il difensore della Juve anticipa sul più bello Vitale, che si sarebbe trovato da solo contro Daffara.

15:13

Si sveglia la Juventus!

10' - Afena-Gyan ripulisce un bel pallone sulla trequarti e fa partire un destro potente, ma centrale e preda del portiere avversario.

15:09

Altra chance Crotone!

6' - I calabresi partono molto forte e mettono pressione alla Juve: Vitale dalla sinistra trova Tumminello, che gira di prima e a causa di una deviazione non trova lo specchio.

15:07

Ricci ci prova da 40 metri!

4' - Daffara rinvia male e il pallone finisce nei piedi del giocatore del Crotone, che stoppa di petto e calcia di prima e la sua conclusione termina di poco a lato.

15:03

Si comincia: via a Juve Next Gen-Crotone!

1' - Il Crotone muove il primo pallone del match.

14:45

Juve, col Crotone per un posto playoff

Per i ragazzi di Brambilla con il Crotone sarà un match tanto insidioso quanto importante. Tanti i punti di differenza in classfiica tra le due formazioni, ma per la Next Gen un'eventuale vittoria le permetterebbe di entrare con due piedi nel gruppone che si giocherà la post-season. Per la Juventus sono 38 i punti in classifica, che la collocano in questo momento al 10imo posto.

14:27

Juve Next Gen-Crotone: le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Turicchia, Scaglia F. (C), Gil Puche; Turco, Adzic, Macca, Cudrig, Pietrelli; Amaradio, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Scaglia S., Comenencia, Mancini, Anghelè, Poli, Guerra, Citi, Owusu, Puczka, Perotti, Villa, Deme, Faticanti, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.

Crotone: D'Alterio; Rispoli, Cargnelutti, Armini, Groppelli; Gallo, Stronati; Ricci, Tumminello (C), Vitale; Murano. A disposizione: Sassi, Martino, Piras, Di Pasquale, Gomez, Negro Di Stefano, Guerini, Cantisani, Cocetta, Schirò, Silva, Vilardi. Allenatore: Longo

Biella