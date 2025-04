Juve Next Gen-Cavese: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Due giornate alla fine del campionato con un solo obiettivo: mantenere la zona playoff. La Juve Next Gen dopo il poker rifilato al Crotone e il turno di riposo osservato, quest'oggi alle 18.30 sfida al "Pozzo - La Marmora di Biella" la Cavese . Scatta la contemporaneità di tutte le partite del girone per gli ultimi due turni della regular season, in cui i bianconeri di Massimo Brambilla vorranno conservare almeno il decimo posto, garantendosi così l'accesso ai playoff.

Juve Next Gen-Cavese, dove vederla

La sfida tra Juve Next Gen e Cavese, con start alle 18.30, sarà visibile su Sky e in streaming su Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVE NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Turicchia, Scaglia F., Gil Puche; Turco, Adzic, Macca, Cudrig, Pietrelli; Amaradio, Afena-Gyan

Allenatore: Massimo Brambilla

CAVESE (3-5-2): Lamberti; Evangelisti, Saio, Loreto; Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Rossi; Chiricò, Verde

Allenatore: Vincenzo Maiuri