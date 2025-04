Juve Next Gen, posticipato match con il Messina: la nuova data

Non solo la Serie A, anche il programma della Serie C subirà delle piccole modifiche per la celebrazione del funerale di Papa Francesco. Tutti i match del girone C non si giocheranno sabato e slitteranno al giorno successivo. Per la Lega Pro si tratta dell'ultima giornata della regulare seasos. La Juventus Next Gen grazie al tris contro la Cavese ha conquistato aritmeticamente l'accesso ai playoff e si dovrà valutare solo il posizionamento finale in classifica per capire la sfidante del primo turno della fase a eliminazione diretta per decretare l'ultima pomossa in Serie B. I bianconeri saranno ospiti del Messina già retrocesso, ma la gara slitterà di un giorno.