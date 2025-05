Guerra: "Juve Next Gen? Avevo dubbi". Poi la rivelazione su Chiellini

Guerra: "Juve Next Gen? Avevo qualche dubbio, poi Chiellini..."

Quindi sulla sua stagione a livello personale, con ben 15 gol realizzati: "Devo dire che questo è un momento molto bello della mia carriera. Ho giocato tanti anni in Serie C, ma l’organizzazione e le strutture di questo Club sono indubbiamente da Serie A. Per me è motivo di orgoglio trascorrere questo periodo alla Juventus Next Gen, vuol dire che qualcosa di buono ho fatto nella mia esperienza da calciatore. I gol che ricordo con maggiore piacere? Sicuramente quello di Pescara del maggio del 2024: era una partita importante, secondo turno di playoff, ed è una rete che ha praticamente chiuso la partita permettendoci di ottenere una grandissima vittoria e proseguire il nostro cammino. Ma anche la rete di quest'anno in trasferta contro la Cavese è stata fondamentale: ci ha concesso di conquistare tre punti importanti in un momento delicato dandoci una bella iniezione di fiducia". Poi sulla chiamata della Juventus: "Quando l'anno scorso il direttore Claudio Chiellini mi ha chiamato per far parte di questo progetto inizialmente ero un po’ dubbioso. Ero comunque sempre stato in squadra con compagni con età simile alla mia, quindi tornare a giocare con ragazzi giovani poteva sembrarmi come tornare indietro. Devo dire però che è stata una delle scelte migliori che abbia fatto perché mi sono aperto un mondo incredibile: entrare in una società così grande mi ha dato l'opportunità di conoscere tantissime persone. Ma soprattutto lavorare con dei ragazzi che mi hanno voluto bene sin da subito mettendomi a mio agio, che mi hanno subito preso come punto di riferimento, mi ha dato davvero moltissima gioia. Abbiamo instaurato uno splendido rapporto, c'è enorme stima. Non sono una persona con un carattere duro, penso di essere un ragazzo disponibile con tutti e quindi forse questo è ciò che ci ha legato sempre di più. Saperli ascoltare, saperli capire e anche bacchettare quando serve non è semplice ma sento che mi viene naturale farlo".