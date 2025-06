Juve Next Gen, ufficiali le date del campionato di Serie C 2025/26

Sguardo rivolto già al prossimo campionato. La Juventus Next Gen, dopo aver concluso la scorsa stagione ai playoff con l'eliminazione per mano del Crotone, punta i riflettori sull'annata 2025/26. Si ripartirà da Massimo Brambilla e da un ambizioso mercato condotto dal diesse Claudio Cheillini. Intanto sono ufficiali le date della prossima Serie C.