Brambilla-Juve Next Gen, il matrimonio continua: manca solo l’ufficialità

La stretta di mano è arrivata, ora manca solo l’ufficialità: Massimo Brambilla e la Juventus Next Gen continueranno insieme, ancora per un anno, ancora con l’obiettivo di far crescere i talenti bianconeri. Dopo la pausa di inizio giugno, il tecnico brianzolo e la Juve si erano presi del tempo per riflettere sul futuro, pur mantenendo alla base un’idea molto chiara: la priorità, qualora le rispettive visioni fossero state in linea, sarebbe stata quella di portare avanti il binomio che tanto bene ha fatto alla seconda squadra, tra calciatori lanciati e risultati ottenuti.

Continuità al progetto

Ebbene: la storia non cambierà. Anzi, quasi raddoppierà, perché la Next punta a non avere gli stessi problemi della passata annata, con il fine ultimo di trascorrere una stagione decisamente tranquilla e priva degli stessi patemi che avevano condizionato la prima parte del 2024-2025. Come fare? Intanto dando continuità al progetto Brambilla, che dal suo arrivo ha collezionato 12 vittorie in 26 partite, guadagnandosi la post season quando la sola richiesta ricevuta era quella di uscire dalle sabbie mobili. Una cavalcata splendida, che ha attirato più di qualche sirena per tanti giocatori e pure per l’allenatore, cercato dalla Virtus Entella, neopromossa in Serie B. Nelle ultime ore, la Juventus ha però incassato l’okay a continuare da parte della guida tecnica, con l’appuntamento di settimana prossima che dovrebbe sancire in maniera definitiva - con tanto di firma - il prolungamento del contratto così come della missione. Perché di questo si tratta e sempre si è trattato: pur paradossalmente, c’è una parte della storia bianconera che non bada tanto al risultato, ma solo alla crescita.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE