Calciomercato Next Gen: Nonge via, la Juve si tutela e c'è il nuovo portiere

Sarà Stefano Mangiapoco la nuova saracinesca della Juventus Next Gen. I bianconeri hanno prelevato il promettente portiere classe 2004 dalla Giana Erminio, dove si era messo in mostra come uno degli estremi difensori più talentuosi della terza serie. Grandi parate e tredici clean sheet stagionali che sono valsi l’interesse di diversi club di Serie B e Lega Pro, ma a spuntarla è la Vecchia Signora grazie a un blitz del ds dell’Under 23, Claudio Chiellini, un mese e mezzo fa alla vigilia di Termana-Giana. Nei prossimi giorni la firma di Mangiapoco sul contratto fino al 2028 con opzione per le stagioni successive.