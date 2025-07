Faticanti, la Juve Next Gen ci punta: pronto un contratto fino al 2028

La Juventus Next Gen è alle prese con i preparativi pre-stagionali. Dopo aver conosciuto il calendario della prossima Serie C che la vedrà protagonista del Girone B , è alle prese con il ritorno di tutti i suoi calciatori. In mattinata si è visto al J|Medical anche Giacomo Faticanti che ha sostenuto le visite mediche di rito. Il centrocampista, arrivato nella scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Lecce, si è guadagnato la conferma grazie a un'importante campionato dove ha collezionato ben 28 presenze . Sarà quindi uno dei perni della formazione di Brambilla e, inoltre, non è da escludere un suo coinvolgimento con la prima squadra .

Next Gen tra cessioni e preparazione: le ultime

La Next Gen ha salutato, solo pochi giorni fa, Alessandro Citi, fresco di firma col Novara, e pure Giovanni Garofani, portiere ceduto a titolo definitivo alla Carrarese. A stretto giro a lasciare la formazione di Brambilla sarà, con ogni probabilià, anche Livano Comenencia: è nato un duello di mercato che coinvolge Cesena e Pescara, che in Serie B sarebbero disposte a dare una chance al classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Psv. Archiviato il test contro la Pro Vercelli, i bianconeri proseguono il proprio pre-campionato per arrivare col vento in poppa anche all’impegno di Coppa Italia Serie C. Domenica 17 agosto alle ore 18, infatti, è atteso l’esordio stagionale contro il Novara: occasione d’oro per macinare minuti in vista del campionato.