Owusu e Juve ancora insieme: ufficiale il rinnovo con la Next Gen

Se la Juve dei grandi continua a programmare e pianificare la prossima stagione, non è da meno la Next Gen . La squadra di mister Massimo Brambilla , che nel prossimo campionato di Serie C giocherà nel girone B , sta ultimando la rosa. Se i bianconeri punteranno su Giacomo Faticanti potrebbero veder salutare al contempo Livano Comenencia . Ma un altro che sicuramente è destinato a dire la sua con la Juve è Augusto Sedorf Owusu : ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto fino al 2028. Il classe 2005 ha presto anche parte al Mondiale per Club al seguito della squadra dei grandi di Igor Tudor .

Juve, Owusu rinnova con la Next Gen

Ad annunciarlo è stata la Juventus con una nota sul proprio sito: "Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Augusto Sedorf Owusu: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 per il centrocampista ventenne. Aggregato alla Prima Squadra di Igor Tudor qualche settimana fa per vivere da vicino il Mondiale per Club negli Stati Uniti, Augusto è pronto per iniziare la sua seconda stagione in Next Gen. La prima annata tra i professionisti, quella 2024/2025, si è conclusa con 21 presenze all'attivo, totalizzate tra regular season, play-off e Coppa Italia Serie C. Numeri niente male al primo approccio con il 'calcio dei grandi''".

E ancora: "Classe 2005, Augusto, dopo avere militato nella nostra Under 17, si è trasferito in prestito per un anno alla Reggiana con la quale ha giocato in Under 19 nella stagione 2022/2023. Poi il rientro a casa, in bianconero, per disputare il campionato successivo con la Primavera della Juventus, scendendo in campo 19 volte e segnando anche una rete, prima del passaggio in Next Gen nella scorsa annata. Congratulazioni, Augusto!".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE