Ngana, è ancora Juve: ufficiale il rinnovo di contratto con la Next Gen

La Juve Next Gen continua a progettare l'allestimento della rosa in vista dell'ormai imminente avvio del campionato di Serie C. I bianconeri di Massimo Brambilla esordiranno a Carpi, intanto la dirigenza continua prosegue nel lavoro di completamento del roster. Non solo volontà di comprare (vedi il tentativo per Okoro, in un duello a distanza con l'Inter U23), ma anche consolidare prolungando i contratti di chi già c'è. L'ultimo esempio è Valdes Ngana.