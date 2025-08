Juve Next Gen, Comenencia va allo Zurigo: la formula del trasferimento

Juve Next Gen ancora in allestimento. La seconda squadra bianconera si sta preparando in vista dell'inizio della stagione: dopodomani il test contro l'Atalanta U23, invece il 13 agosto spazio al test in famiglia contro la Juve dei grandi. Intanto proseguono le trattative di calciomercato per completare la rosa: si lavora alle entrate e ai rinnovi, ma anche alle partenze. In questo senso, ufficiale la cessione di Livano Comenencia, che dunque saluta la squadra di Massimo Brambilla.