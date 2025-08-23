Diretta Juve, Next Gen a Carpi: risultato in tempo reale e formazioni

Esordio di campionato per la Juve Next Gen . I giovani bianconeri, dopo l'iniezione di fiducia scaturita dal passaggio turno in Coppa Italia con l'inferiorità numerica , si apprestano a debuttare nel campionato di Serie C 2025/26. Prima gara della stagione contro il Carpi, alla vigilia del match Massimo Brambilla ha caricato i suoi: "Siamo reduci da una buona settimana di lavoro e c'è la giusta tensione, dobbiamo farci trovare pronti. Vogliamo creare un gruppo forte ed unito, instaurando un clima positivo. Ognuno ha alle spalle un passato differente, c'è chi era già qui, chi arriva dall’Under 20 e chi invece arriva da un’altra squadra".

16:28

Le possibili scelte di Brambilla

Il tecnico bianconero dovrebbe schierare il 3-4-2-1 per la prima di campionato. Di seguito la probabile formazione

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Turco, Ngana, Faticanti, Puczka; Deme, Amaradio; Guerra. All. Brambilla.

16:20

Dove vedere la partita

La sfida tra Carpi e Juve Next Gen sarà possibile vederla in tv e in streaming (I DETTAGLI). Qui invece la diretta testuale dell'evento

16:12

I convocati di Brambilla

Di seguito la lista dei calciatori a disposizione del tecnico per la sfida di oggi. Presente anche Okoro, uno dei maggiori colpi del calciomercato estivo e su cui c'era l'interessamente anche dell'Inter U23.

1 Scaglia S., 4 De Jesus Gomes, 5 Macca, 6 Ngana, 7 Puczka, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia F., 24 Van Aarle, 26 Pagnucco, 28 Bruno, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 34 Turco, 41 Cudrig, 90 Okoro

16:05

Serie C, novità Var a chiamata

Da quest'anno in Lega Pro le due squadre in campo potranno usufruire del Football Video Support, che darà la possibilità agli allenatori delle due squadre di chiamare una revisione di un episodio ritenuto dubbio o errato (QUI I DETTAGLI).

15:57

Brambilla e il giudizio sul raggruppamento

Nuovo girone dunque per la Next Gen, ma per Brambilla più che il raggruppamento sarà altro a contare: "Ci sono poche differenze tra questo e gli altri gironi perché tutte le partite in questo campionato sono difficili. Conta l'atteggiamento e la voglia di fare risultato. Se riuscissimo ad avere queste cararrestiche, le qualità individuali dei nostri giocatori verranno fuori"

15:50

Juve Next Gen, si riparte dal girone B

Dopo una stagione vissuta nel raggruppamento meridionale, quello C, i bianconeri quest'anno giocheranno invece nel girone B. La scorsa settimana esordio stagionale con vittoria in Coppa Italia, quest'oggi a Carpi debutto in campionato

Stadio Sandro Cabassi (Carpi)