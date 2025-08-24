Vacca entra e incide, Pedro Felipe granitico: le pagelle della Juve Next Gen

Cudrig 6 : primo tempo un po' in ombra sulla corsia, ma è sua l'occasione più importante della partita. Puzcka lo vede in mezzo all'area e gli pennella un cross preciso, lui si inserisce bene e, seppur disturbato, riesce a colpire indirizzando verso la porta avversaria, trovando la traversa. Dal 46' Perotti 6 : mette i piedi in campo e viene subito ammonito. Eccesso di foga, ma fa capire subito la sua voglia di entrare nel match. Nel finale è suo il cross da cui nasce la rete del pari bianconero.

Owusu 5.5: fa sentire la sua fisicità in mezzo al campo, a volte forse troppo. Nella ripresa viene ammonito, dopo le proteste dell'allenatore avversario, e Brambila decide di toglierlo. Dal 61' Amaradio 6: entra bene in campo e con buona vivacità. Prova anche a rendersi pericoloso in un paio di situazioni, quella più importante quando il suo tiro viene deviato da Zagnoni.

Faticanti 6: in mezzo al campo ha il compito di far girare la squadra. A volte un po' troppo lento e compassato, ma riesce comunque a gestire bene il possesso a e trovare spesso le punti in verticale.

Macca 6: ha corso tantissimo nell'arco di tutta la gara ed è uscito stremato. Come al solito ci ha messo il cuore e ha sfiorato anche la rete con un tiro nella prima frazione. Dal 90' Vacca 7: pochi minuti in campo per il classe 2005 ma è riuscito comunque a essere decisivo. Bravo a crederci sul pallone in area di rigore e con una zampata ha firmato il gol del definitivo 1-1. A chiudere il cerchio l'esultanza a braccia larghe e la linguaccia alla Del Piero.

Puczka 6: sull'out di competenza corre tanto e si mette in mostra con diversi cross pericolosi e interessanti. Nel primo tempo è suo l'assist per Cudrig in cui coglie la traversa, nella ripresa ci prova anche su punizione ma il suo tiro viene deviato dalla barriera.