Vacca entra e incide, Pedro Felipe granitico: le pagelle della Juve Next Gen

La Juve Next Gen trova un pari in extremis sul campo del Carpi. Una gara in cui, soprattutto nella ripresa, è successo di tutto tra gol, rossi e tre interventi del Var. Insomma, chi ha seguito il match, da casa o allo stadio, non si è certo annoiato ma alla fine a vincere è stato l'equilibrio. A Cortesi ha risposto la zampata di Vacca in pieno recupero con annessa esultanza alla Del Piero, così giusto per non farsi mancare niente. Ovviamente il classe 2005 è tra i migliori in campo perché il gol ha un peso specifico importante, nonostante abbia giocato giusto una manciata di minuti. Da sottolineare l'ottima prova di Pedro Felipe in difesa e di Mangiapoco tra i pali. Il portierino che ha sostituto Daffara, andato all'Avellino, ha risposto presente in un paio di occasioni di biancorossi. Vivace anche Deme in avanti, anche se gli è mancato il guizzo finale.
Le pagelle della Juve Next Gen
Mangiapoco 6.5: sicuramente voto alto per lui perché, soprattutto nel primo tempo, compie un paio d'interventi prodigiosi su tiri dalla distanza da parte del Carpi. Non impossibili, ma comunque insidiosi e lui risponde presente. Attento nelle uscite e anche nel giocare in impostazione con i piedi.
Pedro Felipe 6.5: voto più che positivo per il difensore brasiliano. Deve mettersi alle spalle una stagione sfortunata per via dell'infortunio al ginocchio e l'inizio è incoraggiante. Dopo un precampionato in cui ha lavorato sodo per farsi trovare pronto, risponde presente alle prime uscite. In difesa chiude bene gli spazi e fa valere la sua fisicità.
Scaglia F. 6: guida bene la difesa, come al solito, da vero leader. Il Carpi, oltre al gol, non crea grossi pericoli se non dalla distanza. Richiama i compagni e li fa stare sull'attenti. Chiude un paio di occasioni pericolose dei biancorossi nel secondo tempo.
Turicchia 6: quest'anno vien utilizzato da centrale di sinistra e non a tutta fascia. Un pochino perde le sue caratteristiche di spinta, ma in un paio di occasioni si fa vedere in avanti alternandosi bene con Puczka. Dal 90' Anghelé ng
Cudrig sfortunato, Vacca decisivo
Cudrig 6: primo tempo un po' in ombra sulla corsia, ma è sua l'occasione più importante della partita. Puzcka lo vede in mezzo all'area e gli pennella un cross preciso, lui si inserisce bene e, seppur disturbato, riesce a colpire indirizzando verso la porta avversaria, trovando la traversa. Dal 46' Perotti 6: mette i piedi in campo e viene subito ammonito. Eccesso di foga, ma fa capire subito la sua voglia di entrare nel match. Nel finale è suo il cross da cui nasce la rete del pari bianconero.
Owusu 5.5: fa sentire la sua fisicità in mezzo al campo, a volte forse troppo. Nella ripresa viene ammonito, dopo le proteste dell'allenatore avversario, e Brambila decide di toglierlo. Dal 61' Amaradio 6: entra bene in campo e con buona vivacità. Prova anche a rendersi pericoloso in un paio di situazioni, quella più importante quando il suo tiro viene deviato da Zagnoni.
Faticanti 6: in mezzo al campo ha il compito di far girare la squadra. A volte un po' troppo lento e compassato, ma riesce comunque a gestire bene il possesso a e trovare spesso le punti in verticale.
Macca 6: ha corso tantissimo nell'arco di tutta la gara ed è uscito stremato. Come al solito ci ha messo il cuore e ha sfiorato anche la rete con un tiro nella prima frazione. Dal 90' Vacca 7: pochi minuti in campo per il classe 2005 ma è riuscito comunque a essere decisivo. Bravo a crederci sul pallone in area di rigore e con una zampata ha firmato il gol del definitivo 1-1. A chiudere il cerchio l'esultanza a braccia larghe e la linguaccia alla Del Piero.
Puczka 6: sull'out di competenza corre tanto e si mette in mostra con diversi cross pericolosi e interessanti. Nel primo tempo è suo l'assist per Cudrig in cui coglie la traversa, nella ripresa ci prova anche su punizione ma il suo tiro viene deviato dalla barriera.
Deme vivace, Guerra non incide
Deme 6: si muove su tutto il fronte offensivo per cercare spazi e il modo di far male agli avversari. Prova a caricarsi sulle spalle la squadra, conquista diverse punizioni e a inizio ripresa sciupa una grande chance calciando addosso a Sorzi. Dal 65' Okoro 5.5: non riesce a incidere sulla gara, viene ingabbiato dalla difesa avversaria e fatica a trovare spazi per rendersi pericoloso.
Guerra 5.5: il capitano bianconero, dopo la rete decisiva in Coppa Italia di Serie C contro il Novara, non trova particolari spunti nella gara con il Carpi. L'unica occasione in cui si vede è quando prova a servire in profondità Okoro e il pallone viene deviato, col braccio, da Lombardi.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juve Next Gen trova un pari in extremis sul campo del Carpi. Una gara in cui, soprattutto nella ripresa, è successo di tutto tra gol, rossi e tre interventi del Var. Insomma, chi ha seguito il match, da casa o allo stadio, non si è certo annoiato ma alla fine a vincere è stato l'equilibrio. A Cortesi ha risposto la zampata di Vacca in pieno recupero con annessa esultanza alla Del Piero, così giusto per non farsi mancare niente. Ovviamente il classe 2005 è tra i migliori in campo perché il gol ha un peso specifico importante, nonostante abbia giocato giusto una manciata di minuti. Da sottolineare l'ottima prova di Pedro Felipe in difesa e di Mangiapoco tra i pali. Il portierino che ha sostituto Daffara, andato all'Avellino, ha risposto presente in un paio di occasioni di biancorossi. Vivace anche Deme in avanti, anche se gli è mancato il guizzo finale.
Le pagelle della Juve Next Gen
Mangiapoco 6.5: sicuramente voto alto per lui perché, soprattutto nel primo tempo, compie un paio d'interventi prodigiosi su tiri dalla distanza da parte del Carpi. Non impossibili, ma comunque insidiosi e lui risponde presente. Attento nelle uscite e anche nel giocare in impostazione con i piedi.
Pedro Felipe 6.5: voto più che positivo per il difensore brasiliano. Deve mettersi alle spalle una stagione sfortunata per via dell'infortunio al ginocchio e l'inizio è incoraggiante. Dopo un precampionato in cui ha lavorato sodo per farsi trovare pronto, risponde presente alle prime uscite. In difesa chiude bene gli spazi e fa valere la sua fisicità.
Scaglia F. 6: guida bene la difesa, come al solito, da vero leader. Il Carpi, oltre al gol, non crea grossi pericoli se non dalla distanza. Richiama i compagni e li fa stare sull'attenti. Chiude un paio di occasioni pericolose dei biancorossi nel secondo tempo.
Turicchia 6: quest'anno vien utilizzato da centrale di sinistra e non a tutta fascia. Un pochino perde le sue caratteristiche di spinta, ma in un paio di occasioni si fa vedere in avanti alternandosi bene con Puczka. Dal 90' Anghelé ng