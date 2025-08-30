Diretta Juve Next Gen-Livorno: risultato in tempo reale e formazioni

È tempo di debutto casalingo per la Juve Next Gen , che nella seconda giornata di campionato affronta il Livorno , al Giuseppe Moccagatta di Alessandria alle ore 21, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria stagionale in Serie C. Dopo il pareggio all’ultimo respiro contro il Carpi , condito da episodi arbitrali e colpi di scena , i bianconeri cercano continuità e conferme. Mister Brambilla si dice soddisfatto: “Di queste prime gare mi è piaciuto l’approccio, è quello giusto e che ritiene la categoria”. Tra le note liete anche il gol di Vacca , in gol nel recupero: “Arriva dalla Primavera, gli darà fiducia”, commenta l’allenatore. Il tecnico invita però a non abbassare la guardia: “Il Livorno è una squadra fisica e intensa, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi”. I bianconeri vogliono dare continuità ma contro ci saranno gli ostici toscani allenati da Formisano, vittoriosi all'esordio davanti ai propri tifosi.

20:40

Modifica al Var a chiamata

Dopo la furbata ai danni della Next Gen nella sfida col Carpi, la Fifa ha immediatamente apportato una modifica al regolamento del Var a chiamata (QUI I DETTAGLI)

20:30

La Primavera stende la Cremonese

In attesa del fischio d'inizio della Next Gen, un'altra Juve è scesa in campo oggi: l'U20 di Padoin ha trovato il primo successo, battendo i grigiorossi con un gol di Lopez all'ultimo respiro

20:23

Le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due tecnici:

JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco; Perotti, Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Deme, Faticanti, Macca, Puczka; Guerra; Okoro.

A disposizione: Scaglia S., Bruno, Ngana, Owusu, Anghelé, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Martinez Crous.

Allenatore: Massimo Brambilla.

LIVORNO: Seghetti, Addo Welbeck, Dionisi, Biondi, Ghezzi, Panaioli, Antoni, Noce, Hamlili, Baldi, Mawete.

A disposizione: Tani, Ciobanu, Nwachukwu, Monaco, Malva, Di Carmine, Calvosa, Panattoni, Marinari, Bonassi, Cioffi.

Allenatore: Alessandro Formisano.

20:13

Livorno e l'abbraccio a Protti

Una settimana fa momento di grande commozione in casa amaranto: prima del fischio d'inizio del match con la Ternana, infatti, il saluto di Igor Protti ai tifosi. La bandiera del Livorno lo scorso luglio aveva annunciato di star combattendo una partita durissima, momento di grande emozioni per lui e per tutti i tifosi la scorsa settimana

20:01

Le sfide del Girone A

In contemporanea con la sfida del Moccagatta, si disputerà anche il match tra Gubbio e Sambenedettese. Nel frattempo si stanno svolgendo altri due incontri. La sfida tra Bra e Perugia è termina sul 2-2, con gli umbri che hanno pareggiato in inferiorità numerica al 102', mentre il Campobasso ha avuto la meglio sulla Torres.

19:44

I precedenti tra le due squadre

La Next Gen ed il Livorno si affrontano per la terza volta in assoluto: il bilancio è di una vittoria per i bianconeri e un pari. Entrambi i precedenti furono disputati nella stagione 2020/21. Curioso ciò che accadde il 7 febbraio 2021 con la Next che rifilò agli amaranto una sconfitta sonora addirittura per 6-0 ai toscani guidati da Dal Canto, doppio ex dell'incontro avendo guidato nel 2017 - 2018 anche la Primavera juventina.

19:32

Livorno, ecco quali potrebbero essere le scelte di Formisano

Il Livorno del tecnico Alessandro Formisano invece potrebbe schierarsi con il 3-4-1-2. In porta spazio a Seghetti con linea difensiva formata da Noce, Baldi e Gentile. Mawete e Antoni potrebbero agire sulle corsie esterne con Welbeck ed Hamlili in mezzo. L'esperto Dionisi potrebbe muoversi sulla trequarti alle spalle di Cioffi con uno tra Biondi e Panaioli a completare il reparto.

19:18

Juve Next Gen: la probabile formazione

Il tecnico Brambilla potrebbe optare per questi undici. Il modulo di partenza potrebbe essere il 3-5-2 con Mangiapoco tra i pali, Turicchia, Scaglia e Pedro Felipe i tre di difesa con Owusu e Cudrig sugli esterni. In cabina di regia spazio a Faticanti con Macca e Puczka ai suoi lati. In attacco spazio alla coppia formata da Simone Guerra e Vacca, in rete nella sfida contro il Carpi.

19:05

Next Gen - Livorno, prima in casa per la squadra di Brambilla

Dopo il pareggio di Carpi, primo impegno casalingo per la Next Gen che affronterà alle 21 in casa gli amaranto che nella gara d'esordio hanno superato di misura la Ternana.

Giuseppe Moccagatta (Alessandria)