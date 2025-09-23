Juventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juventus Next Gen torna al Moccagatta con entusiasmo dopo la prima vittoria esterna stagionale, ottenuta contro il Pineto. Nel turno infrasettimanale di Serie C, affronterà la Torres per la sesta giornata del girone B. I bianconeri di Brambilla, finora protagonisti di un buon avvio con 8 punti in 5 gare, puntano a confermare i progressi mostrati. Decisiva, nell'ultimo successo, la prodezza di Giacomo Faticanti, autore del suo primo gol tra i professionisti. “Un’emozione fortissima – ha dichiarato il centrocampista –. Questa Juve è più matura, ci conosciamo meglio e vogliamo dimostrare tutto il nostro valore”. Per il classe 2004, la maglia bianconera è molto più di una semplice tappa: “Qui ho ritrovato il divertimento, è casa mia”.