Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Juventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri, allenati da mister Brambilla, in campo per la sesta giornata di campionato
3 min
Juventus Next Gen-TorresFormazioniSerie C
Juventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C © Juventus FC via Getty Images

La Juventus Next Gen torna al Moccagatta con entusiasmo dopo la prima vittoria esterna stagionale, ottenuta contro il Pineto. Nel turno infrasettimanale di Serie C, affronterà la Torres per la sesta giornata del girone B. I bianconeri di Brambilla, finora protagonisti di un buon avvio con 8 punti in 5 gare, puntano a confermare i progressi mostrati. Decisiva, nell'ultimo successo, la prodezza di Giacomo Faticanti, autore del suo primo gol tra i professionisti. “Un’emozione fortissima – ha dichiarato il centrocampista –. Questa Juve è più matura, ci conosciamo meglio e vogliamo dimostrare tutto il nostro valore”. Per il classe 2004, la maglia bianconera è molto più di una semplice tappa: “Qui ho ritrovato il divertimento, è casa mia”.

Juve Next Gen-Torres, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen di Brambilla torna in campo al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria per il turno infrasettimanale di Serie C. Martedì 23 settembre 2025, alle ore 18:30, i bianconeri affronteranno la Torres nella 6ª giornata del Girone B. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, anche sulle rispettive app scaricabili gratis per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com

Juve Next Gen-Torres, probabili formazioni

Juve Next Gen: Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Deme, Guerra; Anghelé. All. Brambilla

Torres: Petriccione, Fabriani, Idda, Mercadante; Bracco, Sala, Masala, Nunziatini; Lunghi, Diakite; Musso. All. Pazienza

Arbitro: sig. Palmieri

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Next Gen

Da non perdere