Juventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juventus Next Gen torna al Moccagatta con entusiasmo dopo la prima vittoria esterna stagionale, ottenuta contro il Pineto. Nel turno infrasettimanale di Serie C, affronterà la Torres per la sesta giornata del girone B. I bianconeri di Brambilla, finora protagonisti di un buon avvio con 8 punti in 5 gare, puntano a confermare i progressi mostrati. Decisiva, nell'ultimo successo, la prodezza di Giacomo Faticanti, autore del suo primo gol tra i professionisti. “Un’emozione fortissima – ha dichiarato il centrocampista –. Questa Juve è più matura, ci conosciamo meglio e vogliamo dimostrare tutto il nostro valore”. Per il classe 2004, la maglia bianconera è molto più di una semplice tappa: “Qui ho ritrovato il divertimento, è casa mia”.
Juve Next Gen-Torres, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen di Brambilla torna in campo al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria per il turno infrasettimanale di Serie C. Martedì 23 settembre 2025, alle ore 18:30, i bianconeri affronteranno la Torres nella 6ª giornata del Girone B. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, anche sulle rispettive app scaricabili gratis per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Juve Next Gen-Torres, probabili formazioni
Juve Next Gen: Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Deme, Guerra; Anghelé. All. Brambilla
Torres: Petriccione, Fabriani, Idda, Mercadante; Bracco, Sala, Masala, Nunziatini; Lunghi, Diakite; Musso. All. Pazienza
Arbitro: sig. Palmieri
