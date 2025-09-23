Diretta Juve Next Gen-Torres: risultato in tempo reale e formazioni. Pazienza, sfida da ex

La Juve Next Gen torna subito in campo dopo la vittoria contro il Pineto della precedente giornata di Serei C. Brambilla dopo l'ottima prestazione dei suoi ragazzi ora può dare un segnale, con i bianconeri che aspirano a stare nelle posizioni più alte di classifica. Al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria arriva la Torres di Pazienza (ex giocatore della Vecchia Signora) che è reduce da due punti in quattro partite e un avvio di stagione non proprio brillante. Il fischio d'inizio è atteso per le 18.30.

19:34

46' - Inizia il secondo tempo

Al via la ripresa della sfida, risultato fermo sullo 0-0.

19:30

Tutto pronto per il rientro in campo

Si avvicina l'inizio del secondo tempo, con i bianconeri che dovranno provare a sbloccare il match nella ripresa.

19:18

45' - Finisce il primo tempo

Termina senza recupero una prima frazione povera di emozioni.

19:08

35' - Di Stefano vicino al vantaggio per la Torres

Conclusione dalla distanza del calciatore della Torres che sfiora il palo bianconero.

19:00

25' - Primo giallo anche per la Torres

Intervento ruvido di Brentan su Anghelè che viene ammonito.

18:54

20' - Miracolo di Scaglia su Brentan

Altra grande occasione per la squadra sarda che ci prova con un tiro da posizione impossibile di Brentan, ma Scaglia la allunga in angolo.

18:51

17' - Scaglia salva su Di Stefano

Intervento decisivo del portiere bianconero che neutralizza il primo pericolo della Torres.

18:46

13' - Primo giallo per Anghelè

Il primo cartellino della partita è per il 10 bianconero per un intervento in ritardo su Sala.

18:42

9' - Faticanti sfiora il vantaggio

Bella conclusione del centrocampista bianconero dalla distanza, con la palla che sfiora il palo.

18:40

7' - Prima occasione per Vacca

Bello scambio al limite tra Guerra e Faticanti che ci prova dal limite, ma Petriccione blocca.

18:33

1' - Inizia la partita!

Fischio d'inizio per la sfida tra Juventus Next Gen-Torres.

18:26

Squadre pronte all'ingresso in campo

Riscaldamento terminato al Moccagatta, con le due squadre che stanno per entrare sul terreno di gioco per la sesta giornata di Serie C.

18:15

Rouhi ancora titolare

Dopo l'ultima stagione passata in prima squadra, Rouhi è tornato in Next Gen in questo inizio di stagione. Il difensore è stato confermato come titolare da Brambilla anche oggi.

18:03

Vacca, prima partita dopo il rinnovo

Quella di oggi contro la Torres sarà la prima partita per Alessio Vacca dopo il rinnovo di contratto con la Juventus ufficializzato ieri (LEGGI QUI).

17:54

Juve Next Gen, obiettivo striscia di vittorie

Dopo il successo ottenuto sul campo del Pineto nell'ultimo turno di campionato, i bianconeri sono a caccia della seconda vittoria consecutiva per rimanere aggrappati alle prime posizioni in classifica.

17:44

Le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte dei due allenatori.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia S.; Pedro Felipe, Scaglia F., Rouhi; Savio, Faticanti, Macca, Pagnucco; Vacca, Anghelè; Guerra. A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Puczka, Owusu, Deme, Brugarello, Pugno, Van Aarle, Makiobo, Martinez Crous, Turicchia, Turco, Cudrig. Allenatore: Brambilla.

Torres: Petriccione; BIagetti, Idda, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan, Nunziatini; Di Stefano, Lunghi, Musso. A disposizione: Stangoni, Marano, Masala, Diakite, Carboni, Giorico, Bonin, Dumani, Zambataro, Fabriani, Starita. Allenatore: Pazienza.

17:40

Faticanti carica la Juve Next Gen

La Juve Next Gen è in un buon momento e vuole continuare a macinare risultati per fare un campionato da protagonista. Sono tanti i ragazzi che si sono messi in mostra con Brambilla, ma a prendersi la scena contro il Pineto è stato Faticanti, che ha segnato anche il suo primo gol in maglia bianconera. E ci ha pensato proprio il centrocampista italiano a caricare la squadra: "Non ci poniamo limiti!".

Giuseppe Moccagatta - Alessandria