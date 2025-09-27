Juventus Next Gen contro la Sambenedettese: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Next Gen torna in campo: lo fa contro la Sambenedettese, dopo l'esaltante vittoria in rimonta contro la Torres dell'ex bianconero Michele Pazienza. La squadra allenata da Massimo Brambilla ha ottenuto due vittoria di fila, salendo a 11 punti in 6 gare e arrivando nelle zone nobili della classifica del girone B di Serie C. Insomma, un segnale importante in ottica promozione per la seconda squadra della Juve.
Il tecnico bianconero ha presentato il match contro la Sambenedettese esaltando il suo gruppo: "Questa sarà la terza partita in una settimana, ma i ragazzi stanno bene. In più, abbiamo optato per una serie di rotazioni nelle precedenti due gare, di conseguenza non abbiamo percepito stanchezza nel gruppo. Vincere, inoltre, aiuta molto perchè si percepisce meno la stanchezza e soprattutto permette di aumentare la coesione e l'entusiasmo all'interno dello spogliatoio. C'è un clima bello, positivo, ed è normale che sia così arrivando da due vittorie consecutive. Dopo la sconfitta interna contro l'Arezzo i ragazzi hanno reagito molto bene e non è un caso che siano arrivati i successi contro Pineto e Torres".
Sambenedettese-Juve Next Gen, dove vederla
La sfida tra Sambenedettese e Juve Next Gen, in programma sabato 27 settembre alle ore 15 allo Stadio Comunale Riviera delle Palme, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Tosi, Pezzola, Zini, Zoboletti; Alfieri, Candellori, Moussa Touré; Nouhan Touré, Eusepi, Konate
Allenatore: Palladini
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia S.; Pedro Felipe, Scaglia F., Rouhi; Savio, Faticanti, Macca, Pagnucco; Vacca, Anghelè; Guerra.
Allenatore: Brambilla
ARBITRO: Madonia di Palermo
