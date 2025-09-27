Juventus Next Gen contro la Sambenedettese: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Il tecnico bianconero ha presentato il match contro la Sambenedettese esaltando il suo gruppo: "Questa sarà la terza partita in una settimana, ma i ragazzi stanno bene. In più, abbiamo optato per una serie di rotazioni nelle precedenti due gare, di conseguenza non abbiamo percepito stanchezza nel gruppo. Vincere, inoltre, aiuta molto perchè si percepisce meno la stanchezza e soprattutto permette di aumentare la coesione e l'entusiasmo all'interno dello spogliatoio. C'è un clima bello, positivo, ed è normale che sia così arrivando da due vittorie consecutive. Dopo la sconfitta interna contro l'Arezzo i ragazzi hanno reagito molto bene e non è un caso che siano arrivati i successi contro Pineto e Torres".

Sambenedettese-Juve Next Gen, dove vederla

La sfida tra Sambenedettese e Juve Next Gen, in programma sabato 27 settembre alle ore 15 allo Stadio Comunale Riviera delle Palme, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Tosi, Pezzola, Zini, Zoboletti; Alfieri, Candellori, Moussa Touré; Nouhan Touré, Eusepi, Konate

Allenatore: Palladini

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia S.; Pedro Felipe, Scaglia F., Rouhi; Savio, Faticanti, Macca, Pagnucco; Vacca, Anghelè; Guerra.

Allenatore: Brambilla

ARBITRO: Madonia di Palermo

