Pedro Felipe horror, Deme e Cudrig i più pericolosi: le pagelle Juve Next Gen

La Juve Next Gen cade in trasferta dopo due vittorie consecutive in campionato. Al Riviera delle Palme è la Sambenedettese a passare cron il risultato di 4-2. Un Eusepi on firma la doppietta, prima con un destro potente da fuori e poi su rigore - per un fallo di Pedro Felipe su Touré. I bianconeri nel mezzo trovano il momentaneo pareggio con Deme, bravo a buttarsi sullla ribattutta di Orsini. Nella ripresa la gara la fa la Juventus di Brambilla che con Guerra trova il pari, ma nel finale è la Samb a trovare il doppio guizzo vincente: Zoboletti supera Mangiapoco non perfetto in uscita e nel finale è Iaiunese a chiuderla. Prova difficile per la difesa bianconera e a poco servono le reti di Deme e Guerra, primo per lui in campionato.
Le pagelle della Juve Next Gen
Mangiapoco 5.5: una buonissima parata su Eusepi nel primo tempo. Intuisce ma non riesce a deviare il rigore dello stesso capitano rossoblù. Poco preciso nell'uscita in occasione del terzo gol della Sambenedettese.
Pedro Felipe 4.5: partita horror la sua. Il difensore brasiliano paga diverse disattenzioni, soprattutto in occasione del rigore accusato per il fallo su Touré. Entra in ritardo e consegna un'occasione d'oro ai padroni di casa. Poi qualche sbavatura nelle chiusure successive che hanno regalato palle gol alla Sambenedettese. Dal 46' Anghelé 6: ingresso propositivo il suo, lega bene i reparti e per poco non riesce a salvare sulla linea il gol del 3-2 dei rossoblù.
Scaglia F. 5.5: Eusepi gli fa venire il mal di testa e fatica a contenerlo. In zona offensiva sfiora il gol con un preciso colpo di testa, ma per il resto la prova è insufficiente.
Turicchia 5: qualche buona chiusura per lui, ma fatica in fase difensiva a contenere Moussa Touré dalla sua parte. Non riesce nemmeno a dare man forte in fase offensiva. Dal 46' Vacca 6: piglio positivo in avanti e sfiora il gol ma il suo mancino colpisce il compagno sulla traettoria e l'occasione sfuma.
Cudrig non molla, Macca impreciso
Turco 6: propositivo in avanti nel primo tempo quando gioca esterno a tutta fascia. Un paio di cross interessanti non sfruttati dai compagni e un gol sfiorato di testa. Nella ripresa abbassa un po' il suo raggio d'azione e soffre un po' in difesa.
Owusu 6: buona prova per lui soprattutto in fase difensiva. Chiude bene alcune situazioni pericolose come lo slalom a inizio ripresa di Touré. Dal 63' Macca 5.5: fatica in mezzo al campo, qualche imprecisione di troppo con il pallone tra i piedi.
Faticanti 6: lotta su tutti i palloni in mezzo al campo, preciso anche con un paio di lanci lunghi interessanti e uno dei quali avvia la rete del 2-2 bianconero.
Cudrig 6.5: tra i più pericolosi e intraprendenti della Juve. Inizia la gara da interno di centrocampo e sfiora il gol di testa. Nella ripresa è suo l'assist per la rete di Guerra, esce stremato dopo aver corso avanti e indietro per tutto il match. Dal 80' Puczka s.v.
Rouhi 5.5: parte da esterno dove prova a creare qualche pericolo in avanti, ma viene spesso messo in difficoltà da Touré. Meglio nella ripresa quando Brambilla lo arretra al centro al posto di Turicchia.
Guerra-Deme coppia gol
Guerra 6: prestazione positiva perché cresce con il passare dei minuti. Nel primo tempo non si fa vedere troppo, mentre nella ripresa è più attivo e pericoloso. Sua la rete del momentaneo 2-2 con un destro preciso in inserimento.
Deme 6.5: è tra i più positivi all'inizio della gara. I suoi attacchi alla profondità creano diversi pericoli alla squadra di casa. Prima trova un gol che viene annullato, poi è lesto sulla ribattuta di Orsini a ribadire in rete, di testa, il momentaneo 1-1. Anche nella ripresa . Dal 86' Pugno s.v.
