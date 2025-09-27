Pedro Felipe horror, Deme e Cudrig i più pericolosi: le pagelle Juve Next Gen

La Juve Next Gen cade in trasferta dopo due vittorie consecutive in campionato. Al Riviera delle Palme è la Sambenedettese a passare cron il risultato di 4-2. Un Eusepi on firma la doppietta, prima con un destro potente da fuori e poi su rigore - per un fallo di Pedro Felipe su Touré. I bianconeri nel mezzo trovano il momentaneo pareggio con Deme, bravo a buttarsi sullla ribattutta di Orsini. Nella ripresa la gara la fa la Juventus di Brambilla che con Guerra trova il pari, ma nel finale è la Samb a trovare il doppio guizzo vincente: Zoboletti supera Mangiapoco non perfetto in uscita e nel finale è Iaiunese a chiuderla. Prova difficile per la difesa bianconera e a poco servono le reti di Deme e Guerra, primo per lui in campionato.