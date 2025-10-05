Chiellini, furia Juve dopo il rigore negato alla Next Gen: "Ennesimo episodio! Non riesco a comprendere..."

Furia Juve Next Gen . I bianconeri sono usciti sconfitti dal Moccagatta per 2-4 contro il Ravenna: il post gara è di rabbia, non per la gestione della partita ma per una decisione arbitrale. A parlare è stato l'Head of Next Gen Area Claudio Chiellini . Il dirigente juventino ha lamentato la mancata concessione di un calcio di rigore nel recupero, con il risultato ancora di 2-3, nonostante la revisione al Football Video Support richiesta proprio dalla Juve. Un episodio quello del possibile fallo di mano di Rrapaj che, chiaramente, avrebbe potuto incidere eccome sul risultato finale . Il discorso però si allarga anche ad altri avvenimenti avuto nelle partite precedenti.

Juve Next Gen, rabbia Chiellini

Così ha parlato Chiellini nel post gara ai canali ufficiali del club: "È evidente che siamo dispiaciuti per il risultato di oggi, ma vorrei esprimere il mio e il nostro disappunto per l'ennesimo episodio controverso di questo inizio di stagione. C'era un tocco di mano evidente nell'area di rigore del Ravenna in pieno recupero e non riesco a spiegarmi come non sia stato assegnato – dopo revisione – il calcio di rigore a nostro favore. Non è la prima volta che capita quest'anno: contro il Carpi è stato revocato un doppio cartellino giallo pur non essendo possibile, da protocollo, revocarlo, contro l'Arezzo è stato assegnato un calcio di rigore a favore ai nostri avversari per un tocco di mano di Turicchia che aveva il braccio attaccato al corpo e contro la Sambenedettese la terza rete dei nostri avversari è stata viziata da un tocco di mano".

"FVS va usato per limitare questi errori"

Il dirigente bianconero prosegue: "Capisco le difficoltà generali per tutti, ma se si ha a disposizione uno strumento come il FVS che dovrebbe essere usato per limitare questo tipo di errori, non riesco a comprendere come sia possibile il verificarsi di certe situazioni. Voglio togliere dalla testa dei ragazzi il fatto che si venga sempre penalizzati perchè sono giovani, ma allo stesso tempo vorremmo una maggiore uniformità di giudizio da parte della classe arbitrale. Detto ciò, mi complimento con il Ravenna e con Mister Marchionni per la vittoria di oggi e per l'ottimo inizio di stagione".