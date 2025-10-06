Juve Next Gen, rinviata la gara con il Campobasso: il motivo e quando si gioca

Era nell'aria, adesso è ufficiale. Le Lega Pro ha accolto la richiesta di rinvio della partita della Juventus. La Next Gen , infatti, sarebbe dovuta scendere in campo sabato 11 ottobre contro il Campobasso per la 9a giornata del campionato di Serie C ma, a causa dei numerosi convocati bianconeri con le rispettive nazionali (giovanili), si è deciso, come oramai da prassi, di rinviare la gara. Stessa sorte anche per l' Inter U-23, che sarebbe dovuta scendere in campo domenica 12 ottobre a Monza contro il Renate.

Quando verrà recuperata la partita

La gara contro il Campobasso è stata rinviata a mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 14.30. Ecco il comunicato della Lega Pro:

"La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.11/DIV del 12.09.2025, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025 GIRONE A INTER U23 - RENATE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025 GIRONE B Ore 16.30 JUVENTUS NEXT GEN - CAMPOBASSO Ore 14.30".

La stagione della Juventus Next Gen

Il campionato della squadra di Brambilla è iniziato tra alti e basssi. La formazione bianconera ha conquistato 11 punti nelle prime 8 giornate di campionato e si trova al momento all'undicesimo posto del girone B di Serie C. Dopo un avvio convincente, nelle ultime due gare sono arrivate due pesanti sconfitte, entrambe per 4-2, contro Sambenedettese e Ravenna.

Dopo la sosta, l'obiettivo dei ragazzi della Next Gen sarà quello di risollevarsi in classifica per poter tornare in zona playoff. Il primo impegno sarà quello contro il Rimini, il 19 ottobre allo Stadio Romeo Neri. Contro l'ultima in classifica (a causa di 11 punti di penalizzazione) bisognerà fare risultato per ritrovare quella vittoria che a Guerra e compagni manca dal 23 settembre con la Torres.