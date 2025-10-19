La Juve Next Gen torna a volare: Deme e Vacca piegano il Rimini, e se vince col Campobasso...

C'è una Juventus che vince nel pomeriggio ed è la Next Gen che trova i tre punti in trasferta sul campo del Rimini . La squadra allenata da Brambilla vince per 2-0 grazie alle reti di Deme e Vacca e centra un successo importantissimo, anche considerando il recupero che si giocherà mercoledì contro il Campobasso . In caso di successo anche con i molisani, infatti, Amaradio e compagni volerebbero al quarto posto in classifica al pari della Ternana a quota 17 punti alle spalle del terzetto composto da Arezzo, Ravenna e Ascoli.

La Next Gen torna alla vittoria

Dopo il turno di stop a causa della sosta nazionali, la Juventus Next Gen torna a giocare sul campo del Rimini che, nonostante le mille penalizzazioni e difficoltà societarie e l'ennesimo cambio di proprietà che sembra oramai imminente, ha dimostrato fino a ora di volersi giocare le sue chanche in Serie C, almeno sul campo. La squadra di Brambilla, dopo un primo tempo equilibrato, la sblocca con Deme al 49', prima del gol del definitivo raddoppio di Vacca arrivato in pieno recupero al 94' che, con lo scavetto, fissa il risultato sul 2-0. Serviva ritrovare la vittoria dopo le pesanti sconfitte con Sambenedettese e Ravenna (entrambe per 4-2) e la Next Gen ci è riuscita, adesso testa al Campobasso.