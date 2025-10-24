Juventus Next Gen-Pontedera: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen è pronta a rialzarsi dopo la sconfitta subita allo scadere contro il Campobasso nel recupero della nona giornata del girone B di Serie C. Decisivo un tiro cross di Gala negli ultimi istanti del match, che ha beffa tutti, compreso Scaglia. Brambilla però è rimasto agganciato al treno delle squadre in lotta per i playoff e contro il Pontedera ha un solo obiettivo: i tre punti. I toscani sono in un momento difficile, vengono da due sconfitte di fila e la zona rossa di classifica può essere una grande distrazione.