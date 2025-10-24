Juventus Next Gen-Pontedera: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen è pronta a rialzarsi dopo la sconfitta subita allo scadere contro il Campobasso nel recupero della nona giornata del girone B di Serie C. Decisivo un tiro cross di Gala negli ultimi istanti del match, che ha beffa tutti, compreso Scaglia. Brambilla però è rimasto agganciato al treno delle squadre in lotta per i playoff e contro il Pontedera ha un solo obiettivo: i tre punti. I toscani sono in un momento difficile, vengono da due sconfitte di fila e la zona rossa di classifica può essere una grande distrazione.
Dove vedere Juve Next Gen-Pontedera
La sfida tra Juventus Next Gen e Pontedera, valida per l'11ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport il live testuale della sfida. Il fischio d'inizio è atteso alle ore 14:30 al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.
• Partita: Juventus Next Gen-Pontedera
• Data: sabato 25 ottobre 2025
• Orario: 14:30
• Canale TV: Sky Sport (254)
• Streaming: NOW, Sky Go
Juve Next Gen-Pontedera, le probabili formazioni
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Turicchia, F. Scaglia, Brugarello; Perotti, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme, Vacca; Okoro. All. Brambilla.
PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Gueye, Pretato, Paolieri; Perretta, Manfredonia, Ladinetti, Migliardi; Vitali, Ianesi; Andolfi. All. Menichini.
ARBITRO: Francesco D'Eusanio di Faenza.