Juve Next Gen eliminata dalla Coppa Italia: Pugno non basta, ai rigori fatale l'errore di Vacca

Si ferma al secondo turno l’avventura della Juventus Next Gen nella Coppa Italia di Serie C. La squadra di Brambilla , sostituito da Sacchini visto la momentanea promozione in prima squadra dopo l'esonero di Tudor , viene sconfitta dal Renate ai calci di rigore, con il punteggio complessivo di 5-4, dopo un pareggio per 1-1 maturato nei novanta minuti regolamentari. Un risultato amaro per i giovani bianconeri, che hanno mostrato carattere e qualità nel reagire al vantaggio iniziale dei padroni di casa grazie al gol del solito Pugno , a segno al 34’ del primo tempo. Dopo un primo tempo vivace e ricco di occasioni da entrambe le parti, la ripresa si è invece sviluppata su ritmi più bassi, fino alla lotteria dei rigori.

Il racconto della sfida

Il Renate parte con grande intensità e crea subito le prime occasioni, approfittando di qualche errore in fase di costruzione della Juventus Next Gen. Karlsson prova a sorprendere Scaglia da distanza ravvicinata, ma il portiere bianconero risponde con un ottimo intervento. La squadra bianconera cerca di reagire con un tiro da fuori di Ngana, che però non inquadra la porta. I padroni di casa continuano a spingere e, dopo aver sfiorato il gol in un paio di circostanze, trovano il vantaggio grazie a una bella iniziativa personale di Bonetti, che batte Scaglia con un sinistro preciso sul palo lontano. La Juventus Next Gen non si disunisce e cresce con il passare dei minuti, trovando il pareggio con una ripartenza ben orchestrata da Ngana, che serve Pugno al limite dell’area: il suo mancino incrociato si infila sotto la traversa, riportando la gara in equilibrio. Prima dell’intervallo, il Renate sfiora nuovamente il raddoppio con una conclusione deviata che finisce a lato di poco.

Nella ripresa la partita si fa più bloccata, con poche occasioni da entrambe le parti. I ritmi calano e prevale la prudenza, anche se il Renate ha l’occasione migliore per riportarsi avanti, senza però trovare la porta da posizione favorevole. Con il punteggio inchiodato sull’1-1, la sfida si decide ai calci di rigore: dal dischetto entrambe le squadre si mostrano precise, fino all’errore di Vacca, che colpisce la traversa e sancisce l’eliminazione della Juventus Next Gen dalla Coppa Italia di Serie C.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE