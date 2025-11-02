Juventus Next Gen a Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming la Serie C

Con la sconfitta contro il Renate in Coppa Italia di Serie C salgono a tre le confitte consecutive della Juventus Next Gen. I giovani bianconeri hanno vinto soltanto una delle ultime sei partite giocate e sono al momento tredicesimi in classifica nel Girone B di Serie C. Per questo la squadra di Brambilla vorrà tornare subito a vincere e proverà a farlo già contro la Vis Pesaro, match in programma lunedì 3 novembre alle 20:30.
Dove vedere Vis Pesaro-Juve Next Gen
La sfida tra Vis Pesaro e Juventus Next Gen, valida per l'12ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Rai Sport e in streaming su NOW, Sky Go e Rai Play. Qui su Tuttosport il live testuale della sfida. Il fischio d'inizio è atteso alle ore 20:30 al "Benelli" di Pesaro.
• Partita: Vis Pesaro-Juventus Next Gen
• Data: lunedì 3 novembre 2025
• Orario: 20:30
• Canale TV: Sky Sport (254), Rai Sport
• Streaming: NOW, Sky Go, Rai Play
Vis Pesaro-Juve Next Gen, le probabili formazioni
VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla
ARBITRO: Mattia Nigro di Prato.
Le parole di Brambilla
In vista della partita, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla in conferenza stampa ha detto: "Sarà una partita tosta, contro una squadra molto solida. Ci attenderà una gara dura anche dal punto di vista fisico perchè la Vis Pesaro pressa molto e cerca di impostare le partite sul piano dell'agonismo. Noi dovremo essere preparati a giocare una partita sporca, essere pronti a tenere botta dal punto di vista fisico e a mettere in campo le nostre qualità che sono tante".
"In Prima Squadra tre giorni intensi"
Sull'esperienza sulla panchina della Prima Squadra ha poi aggiunto: "In Prima Squadra sono stati tre giorni intensi, ma belli, culminati con la soddisfazione finale della vittoria di mercoledì sera (29 ottobre) contro l'Udinese. Nei giorni scorsi, quando sono tornato a Vinovo, ho ricevuto tanti complimenti, forse troppi (ride), ma con Christian (Terni) ci siamo subito calati nuovamente nella nostra realtà per proseguire il percorso di crescita della squadra. Arriviamo da risultati non positivi, ma in alcune partite le prestazioni non sono state negative. Ora, dunque, è arrivato il momento di tornare ad abbinare la prestazione al risultato perchè iniziano a pesare i punti".
