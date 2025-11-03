Juve Next Gen, crisi senza fine: terzo ko di fila, la Vis Pesaro vince 1-0

Perde ancora la Juve Next Gen che non riesce a invertire il trend negativo delle ultime settimane. Dopo il ko contro il Renate in Coppa Italia, arriva la sconfitta anche con la Vis Pesaro, terza di fila in campionato. Una brutta prestazione per i bianconeri non scesi in campo nel primo tempo e poi la reazione tardiva nella ripresa con i correttivi apportati da Brambilla. L'assalto però non porta a niente se non al rammarico di aver gettato alle ortiche un paio di ghiotte occasione, soprattutto quella con Amaradio salvata da Primasso sulla linea. Alla fine è decisivo il gol proprio di Primasso, di testa e alla prima marcatura tra i professionisti. Nel finale anche il rosso a Puczka per un colpo a Zoia a palla lontana. Per la Next Gen il momento è complicato: una vittoria nelle ultime sette gare disputate.
Vis Pesaro-Juve Next Gen, rivivi la diretta
98' - Finisce qui! La Next Gen perde ancora e per la Vis Pesaro è decisivo il colpo di testa di Primasso.
96' - JUVE IN DIECI! Dopo diversi minuti l'arbitro torna in campo ed estrae il rosso per Puczka, reo di aver colpito l'avversario a palla lontana.
93' - Gioco fermo: Puczka interviene su Zoia che resta a terra. Stellone chiama l'FVS per chiedere il rosso al giocatore della Juventus.
90' - Ultimo cambio per la Juve: dentro Crapisto per Turco. Intanto sono quattro i minuti di recupero.
87' - OCCASIONE JUVE NEXT GEN! Pozzi esce male sul cross di Puczka, Amaradio raccoglie e calcia ma Primasso sulla linea salva tutto.
85' - Cambio Vis: dentro Stabile e fuori Giovannini.
80' - Pericolosa la Juve Next Gen: Anghelé ci prova e Pozzi si rifugia in angolo.
79' - Giovannini prova la conclusione con il destro, pallone alto.
78' - Cambio per la Vis Pesaro: dentro Beghetto per Bove.
76' - OCCASIONE JUVE! Deme ci prova dalla distanza e impegna Pozzi che manda in angolo.
74' - Un altro doppio cambio per la Juve: dentro Amaradio e Pugno, fuori Okoro e Owusu. Next Gen a trazione offensiva in questo momento.
72' - Cambio per la Vis Pesaro: fuori Di Paola, dentro Machin.
70' - Pucciarelli ci prova da fuori, Mangiapoco controlla la palla uscire.
64' - Doppio cambio per la Juve: fuori Vacca e Pagnucco, dentro Puczka e Anghelé.
58' - Occasione Vis Pesaro! Giovannini si libera al limite e va al tiro col mancino, pallone fuori.
55' - Vacca prova la conclusione dal limite, pallone fuori alla destra di Pozzi.
53' - In questi primi minuti del secondo tempo sembra essere entrata meglio la Next Gen.
48' - Ammonito Primasso, intervento in ritardo su Okoro.
46' - Iniziata la ripresa. Nessun cambio per le due squadre.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione con la Vis Pesaro avanti sulla Juve Next Gen con merito con la rete di Primasso, alla prima tra i pro.
45' - Due minuti di recupero.
42' - Brivido per la Juve: Giovannini mette in mezzo un cross basso e teso su cui Jallow non arriva per l'opposizione di Brugarello.
38' - Ammonito Bove per la Vis Pesaro, il difensore allarga il braccio colpendo sul viso Deme e a palla lontana.
36' - Ci prova Vacca, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo.
29' - Il difensore brasiliano torna in campo dopo le cure ricevute.
28' - Gioco fermo in questo momento: problemi per Pedro Felipe, necessario l'intervento dello staff medico.
23' - GOL VIS PESARO! Giovannini crossa al centro, Primasso anticipa Turco e firma l'1-0 dei biancorossi.
22' - MIRACOLOSO MANGIAPOCO! Vezzoni serve Berengo che calcia di prima intenzione col mancino, un rigore in movimento, ma il portiere bianconero si supera e manda in angolo.
18' - Punizione pericolosa dal limite per la Vis Pesaro: Di Paola però calcia addosso alla barriera.
15' - La Juve Next Gen fatica a orchestrare delle azioni offensive, sta subendo la fisicità e la corsa della Vis Pesaro.
10' - Dopo un momento di protesta, da parte dei giocatori della Vis Pesaro, il gioco prosegue e nemmeno Stellone chiama l'FVS per mandare il direttore di gara al monitor, dunque si resta sullo 0-0.
9' - ANNULLATO IL VANTAGGIO ALLA VIS PESARO! Brugarello appoggia per Mangiapoco che viene attaccato da Jallow. L'attaccante gli ruba il pallone e fima l'1-0 ma l'arbitro fischia fallo.
5' - Primo squillo della partita: Di Paola va alla conclusione da fuori, troppo debole per impensierire Mangiapoco.
1' - Iniziato il match.
Dove vedere Vis Pesaro-Juve Next Gen
La sfida tra Vis Pesaro e Juventus Next Gen, valida per l'12ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Rai Sport e in streaming su NOW, Sky Go e Rai Play. Qui su Tuttosport il live testuale della sfida. Il fischio d'inizio è atteso alle ore 20:30 al "Benelli" di Pesaro.
• Partita: Vis Pesaro-Juventus Next Gen
• Data: lunedì 3 novembre 2025
• Orario: 20:30
• Canale TV: Sky Sport (254), Rai Sport
• Streaming: NOW, Sky Go, Rai Play
Vis Pesaro-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali
VIS PESARO: Pozzi, Zoia, Bove, Pucciarelli, Di Paola, Primasso, Jallow, Ceccacci, Giovannini, Vezzoni, Berengo.
A disposizione: Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Stabile, Forte, Machin, Beghetto, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione, Ventre.
Allenatore: Roberto Stellone
JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Brugarello; Turco, Faticanti, Owusu, Pagnucco; Deme, Vacca; Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Gil Puche, Ngana, Puczka, Anghelé, Amaradio, Savio, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla
ARBITRO: Mattia Nigro di Prato.
Le parole di Brambilla
In vista della partita, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla in conferenza stampa ha detto: "Sarà una partita tosta, contro una squadra molto solida. Ci attenderà una gara dura anche dal punto di vista fisico perchè la Vis Pesaro pressa molto e cerca di impostare le partite sul piano dell'agonismo. Noi dovremo essere preparati a giocare una partita sporca, essere pronti a tenere botta dal punto di vista fisico e a mettere in campo le nostre qualità che sono tante".
"In Prima Squadra tre giorni intensi"
Sull'esperienza sulla panchina della Prima Squadra ha poi aggiunto: "In Prima Squadra sono stati tre giorni intensi, ma belli, culminati con la soddisfazione finale della vittoria di mercoledì sera (29 ottobre) contro l'Udinese. Nei giorni scorsi, quando sono tornato a Vinovo, ho ricevuto tanti complimenti, forse troppi (ride), ma con Christian (Terni) ci siamo subito calati nuovamente nella nostra realtà per proseguire il percorso di crescita della squadra. Arriviamo da risultati non positivi, ma in alcune partite le prestazioni non sono state negative. Ora, dunque, è arrivato il momento di tornare ad abbinare la prestazione al risultato perchè iniziano a pesare i punti".
