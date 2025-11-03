Juve Next Gen, crisi senza fine: terzo ko di fila, la Vis Pesaro vince 1-0

In vista della partita, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla in conferenza stampa ha detto: " Sarà una partita tosta , contro una squadra molto solida. Ci attenderà una gara dura anche dal punto di vista fisico perchè la Vis Pesaro pressa molto e cerca di impostare le partite sul piano dell'agonismo. Noi dovremo essere preparati a giocare una partita sporca, essere pronti a tenere botta dal punto di vista fisico e a mettere in campo le nostre qualità che sono tante".

"In Prima Squadra tre giorni intensi"

Sull'esperienza sulla panchina della Prima Squadra ha poi aggiunto: "In Prima Squadra sono stati tre giorni intensi, ma belli, culminati con la soddisfazione finale della vittoria di mercoledì sera (29 ottobre) contro l'Udinese. Nei giorni scorsi, quando sono tornato a Vinovo, ho ricevuto tanti complimenti, forse troppi (ride), ma con Christian (Terni) ci siamo subito calati nuovamente nella nostra realtà per proseguire il percorso di crescita della squadra. Arriviamo da risultati non positivi, ma in alcune partite le prestazioni non sono state negative. Ora, dunque, è arrivato il momento di tornare ad abbinare la prestazione al risultato perchè iniziano a pesare i punti".