Pedro Felipe granitico, Okoro non punge, Deme spento: pagelle Juve Next Gen

Nuovo passo falso per la Juventus Next Gen, che non riesce a uscire dal momento difficile. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Renate, arriva anche la sconfitta contro la Vis Pesaro. I bianconeri appaiono spenti nel primo tempo, subendo il ritmo degli avversari, mentre nella ripresa la squadra di Brambilla prova a reagire grazie ai cambi. Nonostante l’assedio finale, le occasioni create non si concretizzano, con Amaradio fermato sulla linea da Primasso. Ironia del destino, è proprio Primasso a firmare di testa il gol decisivo, il primo tra i professionisti. Nel finale, nervi tesi e rosso diretto a Puczka per un fallo a gioco fermo su Zoia. Per la Next Gen il periodo resta nero: una sola vittoria nelle ultime sette gare.
Juve Next Gen, le pagelle
Mangiapoco 6: corre un grosso rischio sul retropassaggio di Brugarello, per sua fortuna Jallow commette fallo e l'arbitro annulla. Poi si supera sul tiro di Berengo con un intervento prodigioso e il voto è una media tra le due situazioni.
Turicchia 5.5: anche per lui partita molto difficile, prova a farsi vedere in avanti soprattutto nel secondo tempo ma non basta.
Pedro Felipe 6: il migliore dei suoi. Lotta e argina Jallow non perdendo mai un contrasto. Pochi errori per lui che gioca anche con sicurezza in impostazione.
Brugarello 5.5: molto impacciato e timido sin dai primi minuti. Fatica ed è spesso impreciso nella gestione del pallone.
Turco errore fatale, Owusu fuori fase
Turco 5: attacca poco, o comunque meno del solito, e quando lo fa sbaglia la misura dei cross. In fase difensiva si fa anticipare da Primasso in occasione del gol della Vis Pesaro. Dal 90' Crapisto ng
Faticanti 5.5: non riesce a far girare la squadra. In mezzo al campo viene chiuso sempre bene dagli avversari e non alza il ritmo.
Owusu 5: in mezzo al campo perde tanti palloni, sbagli gli appoggi semplice e non riesce a usare a proprio vantaggio la sua fisicità. Dal 74' Amaradio 6: ingresso vivace il suo, prova ad alzare il ritmo e a creare qualche pericolo alla difesa della Vis Pesaro.
Pagnucco 5: partita anonima anche la sua, non spinge e non crea pericoli. Anche in fase difensiva fatica. Dal 64' Puczka 4.5: entra bene ma l'ingenuità gli costa caro: colpo a palla lontana a Zoia e rosso diretto.
Vacca e Deme faticano
Deme 5.5: si fa vedere poco in avanti, perde tantissimi palloni o li gestisce male. L'occasione più pericolosa, però, è la sua nel secondo tempo.
Vacca 5.5: si accende a sprazzi e soltanto nel finale. Prova un paio di giocate ma è ben arginato dai difensori biancorossi. Dal 64' Anghelé 6: più pericoloso lui che i compagni partiti dall'inizio, soltanto Pozzi gli dice no su un tiro insidioso.
Okoro 5: serata da dimenticare per l'ex attaccante proprio della Vis Pesaro. Il classe 2005 non riesce proprio a creare pericoli alla difesa avversaria. Dal 74' Pugno 6: un paio di conclusioni murate dalla difesa biancorossa.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Nuovo passo falso per la Juventus Next Gen, che non riesce a uscire dal momento difficile. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Renate, arriva anche la sconfitta contro la Vis Pesaro. I bianconeri appaiono spenti nel primo tempo, subendo il ritmo degli avversari, mentre nella ripresa la squadra di Brambilla prova a reagire grazie ai cambi. Nonostante l’assedio finale, le occasioni create non si concretizzano, con Amaradio fermato sulla linea da Primasso. Ironia del destino, è proprio Primasso a firmare di testa il gol decisivo, il primo tra i professionisti. Nel finale, nervi tesi e rosso diretto a Puczka per un fallo a gioco fermo su Zoia. Per la Next Gen il periodo resta nero: una sola vittoria nelle ultime sette gare.
Juve Next Gen, le pagelle
Mangiapoco 6: corre un grosso rischio sul retropassaggio di Brugarello, per sua fortuna Jallow commette fallo e l'arbitro annulla. Poi si supera sul tiro di Berengo con un intervento prodigioso e il voto è una media tra le due situazioni.
Turicchia 5.5: anche per lui partita molto difficile, prova a farsi vedere in avanti soprattutto nel secondo tempo ma non basta.
Pedro Felipe 6: il migliore dei suoi. Lotta e argina Jallow non perdendo mai un contrasto. Pochi errori per lui che gioca anche con sicurezza in impostazione.
Brugarello 5.5: molto impacciato e timido sin dai primi minuti. Fatica ed è spesso impreciso nella gestione del pallone.