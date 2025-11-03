Pedro Felipe granitico, Okoro non punge, Deme spento: pagelle Juve Next Gen

Nuovo passo falso per la Juventus Next Gen , che non riesce a uscire dal momento difficile. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Renate , arriva anche la sconfitta contro la Vis Pesaro . I bianconeri appaiono spenti nel primo tempo, subendo il ritmo degli avversari, mentre nella ripresa la squadra di Brambilla prova a reagire grazie ai cambi. Nonostante l’assedio finale, le occasioni create non si concretizzano, con Amaradio fermato sulla linea da Primasso . Ironia del destino, è proprio Primasso a firmare di testa il gol decisivo, il primo tra i professionisti. Nel finale, nervi tesi e rosso diretto a Puczka per un fallo a gioco fermo su Zoia . Per la Next Gen il periodo resta nero: una sola vittoria nelle ultime sette gare.

Juve Next Gen, le pagelle

Mangiapoco 6: corre un grosso rischio sul retropassaggio di Brugarello, per sua fortuna Jallow commette fallo e l'arbitro annulla. Poi si supera sul tiro di Berengo con un intervento prodigioso e il voto è una media tra le due situazioni.

Turicchia 5.5: anche per lui partita molto difficile, prova a farsi vedere in avanti soprattutto nel secondo tempo ma non basta.

Pedro Felipe 6: il migliore dei suoi. Lotta e argina Jallow non perdendo mai un contrasto. Pochi errori per lui che gioca anche con sicurezza in impostazione.

Brugarello 5.5: molto impacciato e timido sin dai primi minuti. Fatica ed è spesso impreciso nella gestione del pallone.