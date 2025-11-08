Juventus Next Gen-Forlì: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen sta vivendo un momento di forma molto delicato, reduce da tre sconfitte consecutive in Serie C. L'ultima vittoria risale al 19 ottobre, contro il Rimini: da quel giorno la squadra di Brambilla non ha più vinto. Una serie di risultati molto negativi, che ora i giovani bianconeri vorranno provare a ribaltare, proprio a partire dalla prossima partita. La Next Gen affronta il Forlì, match da vincere a ogni costo per provare a risalire la classifica. "Sicuramente abbiamo sofferto un po' questi impegni ravvicinati - ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa -. Poi, il fatto di non portare a casa il risultato ha iniciso inevitabilmente sul morale del gruppo. Noi, però, dobbiamo essere sempre lucidi nel guardare soprattutto le prestazioni, prima del risultato e anche queste prestazioni mi fanno stare tranquillo perché la squadra ha sempre interpretato le partite mettendo in campo la giusta prestazione. È chiaro, poi, che abbiamo anche commesso degli errori che ci sono costati caro per il risultato, però sono fiducioso per le prossime partite che ci attenderanno perché vedo che la squadra ha voglia di riprendersi".