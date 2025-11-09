Tuttosport.com
Diretta Juve Next Gen-Forlì: risultato in tempo reale. Brambilla chiama l'FVS, Anghelé sfiora il vantaggio

I bianconeri scendono in campo per cercare di mettersi alle spalle la mini crisi e rilanciarsi in classifica
12 min
liveblogJuve Next GenForlì
Diretta Juve Next Gen-Forlì: risultato in tempo reale. Brambilla chiama l'FVS, Anghelé sfiora il vantaggio© Juventus FC via Getty Images
Aggiorna

La Juventus Next Gen sta attraversando un periodo complicato, reduce da tre sconfitte consecutive in Serie C. L’ultima vittoria risale al 19 ottobre contro il Rimini: da allora, la squadra allenata da Brambilla non è più riuscita a trovare i tre punti. Un momento difficile, che i giovani bianconeri vogliono lasciarsi alle spalle già dalla prossima sfida. Di fronte c'è il Forlì dell'ex Petrelli, in un match fondamentale da vincere per invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni. I biancorossi però sono in ottima forma e non perdono da cinque giornate, ma in caso di tre punti i bianconeri darebbero un grande segnale. La zona playoff al momento è distante sole tre lunghezze, mentre quella playout quattro: la classifica è molto corta e un dettaglio potrebbe fare la differenza.

13:40

Pericolosa ancora la Juve

52' - Momento positivo dei bianconeri: stavolta è Turicchia a farsi vedere in avanti, il suo destro è parato in due tempi da Martelli

13:38

OCCASIONE PER ANGHELÈ

50' - Savio tocca per Anghelé che, con il destro, di prima intenzione sfiora l'angolino dalla parte opposta. Pallone fuori di pochissimo. 

13:36

Niente rigore per la Juve Next Gen

47' - Dopo aver riguardato l'episodio al monitor, Cerea conferma la decisione del campo e non assegna il penalty alla Juve Next Gen. È Deme ad allargare la gamba e a cercare il contatto con il difensore. 

13:33

Al via la ripresa. Deme giù in area, Brambilla chiama l'FVS

46' - Iniziato il secondo tempo. Nessun cambio per le due formazioni. Subito Deme finisce giù in area e si lamenta con l'arbitro per il tocco subito da Saporetti. Brambilla si gioca l'FVS e il direttore di gara va al monitor. 

13:30

Serve una reazione per la Juve

La Next Gen non riesce a incidere nel primo tempo, un paio di incurisioni di Okoro e Owusu. Troppo sporadiche però le azioni pericolose e anche la difficoltà nel far girare la palla non consente alla squadra di proporsi in avanti. Serve sicuramente una reazione nella ripresa, seppur il risultato sia ancora in equilibrio. 

13:17

Termina il primo tempo

45+1' - Al Moccagatta il risultato della prima frazione dice 0-0: meglio il Forlì con diverse occasioni pericolose, la Juve Next Gen fatica a livello di qualità. 

13:16

Si entra nel recupero

45' - Un minuto di recupero. 

13:13

Ammonito Manetti

42' - Il giocatore del Forlì trattiene Rouhi e per l'arbitro non ci sono dubbi: fallo e giallo per l'esterno, secondo ammonito della gara. 

13:09

Cambio nella Juve: infortunio per Turco

37' - Non ce la fa Turco, l'esterno esce dal campo zoppicando e visibilmente dolorante. Al suo posto dentro Savio

13:08

Ammonito Cavallini, Turco resta a terra

36' - Turco si allunga il pallone e salta l'uomo sull'out destro, poi arriva l'intervento in ritardo di Cavallini che viene ammonito. L'esterno bianconero si tocca il flessore sinistro ed è costretto a uscire. 

13:03

Coast to coast di Pedro Felipe

31' - Azione in solitaria del difensore brasiliano che parte dalla difesa e si invola verso l'area avversari poi però sbaglia l'ultimo tocco per Deme

13:00

La Juve fatica

28' - Fatica la Juve Next Gen a uscire dalla propria metà campo. Tanti errori in fase d'impostazione e poca cattiveria nel voler recuperare la palla. 

12:53

PETRELLI SFIORA L'EUROGOL

21' - L'attaccante del Forlì mette i brividi alla Juve: il suo tiro a giro col destro termina fuori di pochissimo. 

12:50

Owusu ci prova da fuori

19' - Ancora il centrocampista, tra i più positivi di questo avvio di gara: il suo tiro dalla distanza è centrale e Martelli blocca. 

12:48

Si fa vedere la Juve Next Gen

16' - Owusu gioca con personalità, si butta dentro e prova a saltare anche l'uomo. Manca la precisione nei cross, troppo lunghi per i compagni e le azioni si spengono con la ripartenza del Forlì.

12:45

Pericoloso ancora il Forlì

13' - Ancora dalla destra gli ospiti provano a far male con cross pericolosi in mezzo all'area, ottimo l'inserimento di Franzolini che di tacco non trova la porta. Pallone alto sopra la traversa. 

12:41

GOL ANNULLATO AL FORLI'

9' - Azione dei biancorossi sulla destra, Macrì riceve e poi appoggia per Petrelli che col destro calcia il pallone all'incrocio. L'arbitro però ferma tutto e fischia l'offside.

12:39

Occasione per Okoro

7' - L'attaccante della Juve si libera bene e poi in progressione vola verso la porta, il suo destro è centrale. 

12:30

Fischio d'inizio

1' - Iniziata la sfida al Moccagatta. Primo possesso per la Juve

12:15

Momento difficile per la Next Gen

Non si può dire sia un momento semplice per la Juve Next Gen: sei sconfitte nelle ultime sette giornata, ultima vittoria quella contro il Rimini il 19 ottobre. In casa c'è la possibilità di invertire il trend anche se i bianconeri arrivano da tre ko interni consecutivi (Ravenna, Campobasso, Pontedera). I biancorossi sono in piena corsa e in zona playoff, dunque per Brambilla e i suoi ragazzi una gara difficile per tanti motivi.

12:00

Brambilla, due aiuti per risalire la classifica

L'allenatore della Next Gen ha lanciato dal primo minuto anche Pedro Felipe e Rouhi, non utilizzati da Spalletti nel derby della Mole contro il Torino. Due innesti importanti per dare maggiore esperienza a un gruppo giovanissimo. Ma un rientro importante è sicuramente anche quello di Guerra, che anche partendo dalla panchina può dare il suo contributo

11:48

Forlì, la formazione ufficiale

Questi gli undici titolari scelti da Miramari:

Forlì: Martelli; Menarini, Saporetti, Franzolini, Petrelli, Macrì, Farinelli, De Risio, Cavallini, Elia, Manetti. A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Manuzzi, Spinelli, Valentini, Giovannini, Scorza, Graziani, Coveri, Pellizzari, Saporetti. Allenatore: Miramari.

11:43

La formazione ufficiale della Juve

Questi gli undici titolari scelti da Brambilla:

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Turco, Faticanti, Owusu, Rouhi; Deme, Anghelè; Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Brambilla.

11:38

Next Gen, assenze e recuperi

Sul fronte delle assenze, la Juventus Next Gen deve ancora fare i conti con una lunga lista di indisponibili: restano infatti fuori Macca, Makiobo, Cudrig e Scaglia. A questi si aggiunge anche Puczka, costretto a fermarsi per un turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo. Qualche buona notizia, però, arriva dal reparto offensivo: rientra finalmente Guerra, che ha smaltito l’infortunio e torna a disposizione di Brambilla. In più, il tecnico potrà contare su due rinforzi di qualità provenienti direttamente dalla prima squadra: Pedro Felipe e Rouhi. I due giovani difensori, aggregati ieri al gruppo guidato da Luciano Spalletti per la sfida contro il Torino, tornano ora in Next Gen per mettere minuti nelle gambe e portare esperienza preziosa alla formazione bianconera.

11:30

Miramari verso Juve Next Gen-Forlì

“Mi aspetto una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre" - ha spiegato l'allenatore del Forlì in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: “Sono reduci da un periodo negativo e, proprio come il Livorno, faranno di tutto per conquistare i tre punti. Non serve spiegare cos’è la Juventus Next Gen: il loro progetto mira a formare i campioni del futuro. È una squadra giovane, ed è normale incappare in qualche incidente di percorso"

11:22

Brambilla tranquillizza la Juve

L'allenatore ha spiegato così il momento no della Next Gen ai canali ufficiali del club: "Sicuramente abbiamo sofferto un po' questi impegni ravvicinati, perché giocando ogni tre giorni si perde un po' di lucidità. Poi, il fatto di non portare a casa il risultato ha iniciso inevitabilmente sul morale del gruppo. Noi, però, dobbiamo essere sempre lucidi nel guardare soprattutto le prestazioni, prima del risultato, e anche queste prestazioni mi fanno stare tranquillo".

11.15

Juve Next Gen-Forlì: info e probabili formazioni

La Juve Next Gen sfida il Forlì allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, match in programma domenica 9 novembre alle 12:30. La partita, valida per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Now e Sky Go. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI.

Stadio Giuseppe Moccagatta - Alessandria

