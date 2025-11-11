Deme, ufficiale il rinnovo con la Juve Next Gen: i dettagli del nuovo accordo

Sergine Deme ha rinnovato il suo contratto con la Juve Next Gen . La seconda squadra bianconera, il cui impegno di domenica col Gubbio è stato rinviato , potrà fare ancora affidamento ancora a lungo sull'attaccante classe 2005, che ha esteso l'accordo col club fino al 30 giugno del 2028. Arrivato lo scorso gennaio aveva siglato un contratto fino al 2027, che è stato dunque prolungato per un'ulteriore stagione. Per lui quest'anno 13 apparizioni nel girone B di Serie C, spalmate su 925', con 3 reti messe a segno nelle sfide contro Livorno, Sambenedettese e Campobasso.

Deme, rinnovo con la Juve Next Gen

Questo il comunicato diramato dalla società bianconera: "Arrivato alla Juventus nel gennaio 2025, Serigne Deme continuerà la sua avventura in bianconero: è ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 per l’attaccante classe 2005. Dopo il suo arrivo a Torino, Serigne ha collezionato 18 presenze e 3 gol, mettendo in mostra tecnica, rapidità e grande determinazione. Ad agosto il primo sigillo in bianconero nel successo contro il Livorno, il 22 marzo scorso, invece, la prima gara. Una data che resterà impressa nella sua memoria, come ci ha recentemente raccontato: «Sono sempre stato un tifoso bianconero, così come tutta la mia famiglia: è stata una soddisfazione enorme, quando ti vuole questo Club ne percepisci subito l’importanza. Il ricordo più bello di questi primi mesi? La mia prima apparizione con questa maglia addosso»".

