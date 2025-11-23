La Juve Next Gen torna in campo contro la settima forza del campionato, la Ternana di Fabio Liverani . Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, che ha coinvolto anche diversi elementi della Next Gen, i giovani bianconeri ripartono dall’Umbria con l’obiettivo di ridurre il distacco di tre punti dalla zona playoff. Il gruppo arriva alla sfida forte dell’1-0 sul Forlì firmato al Moccagatta lo scorso 9 novembre. "Queste due settimane senza gare ufficiali ci hanno permesso di recuperare energie e staccare un po’", ha spiegato alla vigilia Massimo Brambilla , che ora spera di trovare conferme sul campo.

15:22

Fine primo tempo

45'+4' - L'arbitro fischia due volte: la prima frazione di gioco termina 0-0. Tante occasioni per la Ternana, con Mangiapoco protagonista, spenta la Juve, che calcia solo una volta con Amaradio.

15:20

Ammonito Vallocchia

47' - Il difensore della Ternana abbatte Mazur e si prende il giallo.

15:16

Siamo nel recupero

45' - Concessi quattro minuti di extra time.

15:14

Primo tiro della Juve

43' - La prima conclusione in porta da parte della Next Gen arriva grazie ad Amaradio, che salta un uomo in area e calcia di mancino, ma centralmente.

15:10

Garetto in tuffo, la Ternana si rifà vedere

37' - I rossoverdi perdono un po' di intensità e provano a sbloccare il match anche con i calci piazzati, dove per l'ennesima volta la difesa della Juve si fa trovare disattenta e non marca Garetto, che stacca da solo, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta.

14:59

Rischia ancora la Juve

27' - Dagli sviluppo di un corner, Ferrante brucia la difesa e con una sorta di auto giocata si alza il pallone e colpisce di testa, ma Mangiapoco è attento.

14:58

Orellana ci prova da fuori area

26' - Dopo un inizio ad altissimi ritmi, cala un po' il ritmo, ma la Ternana resta pericolosa: Orellana da fuori area calcia e il suo tiro esce di poco.

14:52

La Ternana chiede l'FVS

20' - Liverani si gioca la prima carta per mandare l'arbitro al monitor per una richiesta di grave fallo di gioco di Gil su Ferrante: niente rosso, ma giallo per il difensore spagnolo e punizione invertita, dopo che in un primo momento il direttore di gara l'aveva concessa alla Juve.

14:45

Ammonito Donati

13' - Okoro riparte in velocità e il difensore lo stende: giallo sacrosanto.

14:44

ALTRA CHANCE PER LA TERNANA!

12' - Continua il dominio dei padroni di casa e ancora una volta Ferrante sfiora il gol con uno stacco perfetto in area su cross di Martella. Palla che esce di un soffio alla destra di Mangiapoco.

14:42

Ci prova Ferrante, Juve in difficoltà

10' - La squadra di Brambilla non riesce a uscire e viene presa spesso alle spalle: Ndrecka si inserisce bene e serve Ferrante, che stoppa e calcia con poco equilibrio. Conclusione alta. Poi però l'assistente sbandiera, tutto vano.

14:38

OCCASIONE PER LA TERNANA!

6' - Cross di esterno di Ndrecka dalla trequarti per l'inserimento preciso di Romeo, che in tuffo di testa non prende la porta.

14:33

MIRACOLO DI MANGIAPOCO!

1' - Sorpresa la difesa bianconera, con Martella che manda in porta Ferrante: l'attaccante fa rimbalzare il pallone e calcia di controbalzo, ma Mangiapoco con un miracolo gli nega la gioia del gol.

14:30

Fischio d'inizio: si comincia!

1' - La Juve muove il primo pallone del match.

14:15

Brambilla tra conferme e tridente

L'allenatore della Juve Nex Gen per dare continuità all'ottimo risultato conquistato contro il Forlì, ha confermato il 3-4-2-1 con Pedro Felipe al centro della difesa. In attacco ci saranno Amaradio, Okoro e Guerra a scambiarsi la posizione continuamente e a mettere in difficoltà la difesa della Ternana,

14:00

Ternana-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

Ternana: D'Alterio; Vallocchia, Romeo, Dubickas, Garetto, Capuano, Donati, Ferrante, Orellana, Ndrecka, Martella. A disposizione: Vitali, Bianay, Tripi, Loiacono, McJannet, Leonardi, Brignola, Maestrelli, Meccariello, Pettinari, Turella, Biondini, Bruti, Durmush, Proietti. Allenatore: Liverani.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio, Faticanti, Mazur, Pagnucco; Amaradio, Okoro; Guerra. A disposizione: Scaglia, Bruno, Ngana, Deme, Anghelè, Bassino, Brugarello, Vacca, Pugno, Crapisco, Martinez Crous, Perotti, Cudrig. Allenatore: Brambilla.

13:50

Touré: "In Italia grazie a Chiellini"

Il centrocampista del Pisa ha ricordato anche l'ex ds nerazzurro Claudio Chiellini, tornato nei quadri dirigenziali della Juventus dopo la breve esperienza in Toscana, e che lo portò in Italia dalla Germania proprio per vestire la maglia bianconera della Next Gen: "Mi ha fatto i complimenti per il gol e io l'ho ringraziato perché è stato lui a portarmi in Italia e con lui ho ancora un ottimo rapporto. Sono arrivato a Pisa nel 2021 e qui mi hanno fatto sentire subito a casa e i tifosi ci sostengono sempre perché sanno che diamo tutto per loro". QUI TUTTE LE PAROLE.

13:35

Deme rinnova con la Next Gen

Sergine Deme ha rinnovato il suo contratto con la Juve Next Gen: ha esteso l'accordo col club fino al 30 giugno del 2028. Arrivato lo scorso gennaio aveva siglato un contratto fino al 2027, che è stato dunque prolungato per un'ulteriore stagione. Per lui quest'anno 13 apparizioni nel girone B di Serie C, spalmate su 925', con 3 reti messe a segno nelle sfide contro Livorno, Sambenedettese e Campobasso.

13:23

Tiago Gabriel e la chiave Next Gen

L’ennesima intuizione della carriera di quel fantastico talent scout di Pantaleo Corvino sta iniziando a far girare sempre più la testa alla Signora. Il centrale portoghese Tiago Gabriel, infatti, ha stregato la Juventus, che nelle ultime settimane ha acceso i propri radar nei confronti del gioiellino giallorosso. E non poteva essere altrimenti in virtù delle prestazioni scintillanti del classe 2004. Ecco perché alla Continassa stanno iniziando a ragionare, concretamente, sulla possibilità di aggiungere un altro difensore centrale al pacchetto arretrato bianconero. E la Next Gen potrebbe tornare comoda per concrettizzare l'affare.

13:06

Mai più casi Huijsen, la nuova linea Next Gen

Per fare il futuro, a volte, serve anche tornare alle origini. Ed è stato questo, più o meno, quel che ha pensato Damien Comolli quando ha preso le redini della Juventus, colpito dalla storia, dagli obiettivi e dal significato. Ma più di ogni altro aspetto, affascinato dalle potenzialità del suo metodo applicato alla grandezza del club bianconero. Il dg si è preso tempo, quello che riteneva giusto, per fare tutto: ha scelto i suoi uomini, ha svolto un mercato tutto sommato normale (o almeno, dalle dinamiche più classiche) e ha sfruttato il periodo iniziale come fosse di apprendistato. Veloce, immediato, con le pressioni del caso. Però comunque improntato sullo studio, delle carte quanto delle strutture. Quella di Vinovo, ad esempio, gli piace e pure tanto. Così come l’organizzazione delle giovanili, la filiera dalla quale vorrebbe creare e sempre più la Juventus del futuro. Ma la linea è ben definita e non ci saranno più casi Huijsen. QUI L'ANALISI.

12:51

Brambilla presenta la sfida con la Ternana

"Mancano sei gare alla sosta natalizia, ma noi non dobbiamo pensare così a lungo termine. La nostra attenzione deve essere rivolta soltanto alla sfida di Terni. Per noi sarà fondamentale ottenere un buon risultato perchè cerchiamo continuità in questo senso. Se vorremo uscire con punti da questa gara servirà una grande prestazione da parte nostra, a livello di squadra" - ha spiegato l'allenatore della Juve Next Gen alla vigilia in conferenza stampa.

12:38

Dove vedere Ternana-Juve Next Gen

Il match tra Ternana e Juve Next Gen, valevole per la 15esima giornata del girone B di Serie C, è in programma domenica 23 novembre allo stadio Liberati di Terni con start alle 14.30. La sfida sarà visibile in diretta tv su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

12:30

Ternana-Juve Next Gen, le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Vallocchia, Proietti, Garetto, Ndrecka; Dubickas, Ferrante.

Allenatore: Liverani

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Pedro Felipe; Savio, Faticanti, Owusu, Rouhi; Deme, Anghelè; Okoro.

Allenatore: Brambilla

ARBITRO: Migliorini di Verona

QUI TUTTE LE INFO DEL MATCH

Stadio Libero Liberati (Terni)