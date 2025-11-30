Diretta Juve, Primavera a Cagliari: risultato in tempo reale e formazioni. Next Gen col Perugia

Mattinata a tinte bianconere dopo la vittoria della Juve di Spalletti all'Allianz con il Cagliari nella serata di sabato. È tempo per Primavera e Next Gen scendere in campo per le rispettive partite: la formazione allenata da Padoin lo farà in trasferta alle ore 11 contro i sardi e vuole dare continuità alle ultime tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa con Milan, Roma e il Bodo/Glimt i Youth League . Un successo porterebbe i giovani bianconeri vicinissimi alla zona playoff, dunque un'occasione importante da sfruttare. Dall'altra parte la squadra di Brambilla viene dal pari esterno con il Gubbio e in casa con il Perugia alle 12:30 ha l'occasione di allontanarsi dalla zona playout, visti anche i tre punti tolti dopo l'esclsione dal campionato di Serie C del Rimini .

11:16

Possesso Juve

12' - La Juve tiene il possesso del pallone ma non riesce a crearsi spazi, grazie anche alla tenuta difensiva del Cagliari.

11:09

OCCASIONE CAGLIARI

5' - Brutto errore in impostazione della Juve con il pallone perso proprio in uscita: Trepy poi serve male Mendy e sciupa un possibile due contro uno con il portiere.

11:04

Iniziato il match ad Assemini

1' - Fischio d'inizio tra Juve Primavera e Cagliari: primo possesso per i rossoblu.

10:58

Primavera, squadre in campo

La Juve Primavera e il Cagliari entrano sul terreno di gioco. Gara speciale per Padoin, in passato diverse presenze con la maglia rossoblu in Serie A.

10:45

Brambilla: "A Gubbio non abbiamo mai mollato in dieci"

Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, torna a parlare così della trasferta di Gubbio: "Siamo stati insieme un po' di tempo e sicuramente è servito anche per riposare, facendo due trasferte in una. Sapevamo che sarebbero state due partite difficili (Ternana e Gubbio ndr). Il fatto positivo della partita con il Gubbio è che non abbiamo mai mollato neanche in inferiorità numerica: ci abbiamo sempre creduto e poi la punizione di Faticanti ci ha permesso di conquistare un punto importantissimo".

10:30

Cagliari, le scelte di Pisano

Ecco anche l'undici del Cagliari scelto da mister Pisano:

Cagliari: Kehayov, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Sulev, Mendy, Goryanov, Franke, Russo, Marini. A disposizione: Auskelis, Doppio, Tronci, Pintus, Costa, Hamdaoua, Prettenhoffer, Cardu, Correnti, Roguski, Nunn. All. Pisano

10:19

Juve Primavera, la formazione ufficiale

Qualche cambio di formazione per Padoin rispetto alla sfida di pochi giorni fa contro il Bodo/Glimt. Ecco le scelte ufficiali per la Primavera:

Juve Primavera: Huli, Bamballi, Rizzo, Verde, Grelaud; Milia, Keutgen, Vallana; Leone, Merola; Biggi. A disposizione: Nava, Lopez, Finocchiaro, Badarau, Contarini, Sylla, Ceppi, Tiozzo, De Brul, Repciuc, Sosna. All. Padoin

10:09

Brambilla: “Terza gara in una settimana può essere la più pericolosa”

L'allenatore della Next Gen, Brambilla, ha parlato così tornando un attimo sulla gara di pochi giorni fa col Gubbio: "Se stai perdendo 1-0 e sei in dieci uomini, le probabilità di pareggiare diventano minori. Comunque, anche cercando di mettere gli avversari nella loro metà campo, non eravamo riusciti a essere pericolosi. Quando poi riesci a pareggiare una partita del genere è normale essere contenti, l'abbraccio con tutti i ragazzi è stato sicuramente un bel momento". Sull'avversaria di oggi: "La terza partita in una settimana è sempre quella un po' più pericolosa sotto alcuni aspetti. Metteremo in campo prima di tutto chi sta bene fisicamente, i nostri ragazzi sono giovani e recuperano abbastanza in fretta. Il Perugia ha sicuramente una classifica non buona, ma da quando hanno cambiato allenatore hanno trovato continuità di risultato. È una squadra tosta, ostica anche a livello di individualità. Sicuramente non è da playout, è forte ma ha avuto qualche problema in questo inizio di campionato. Come sempre non sarà un incontro semplice, dovremo farci trovare pronti".

9:54

Juve Next Gen, l'esclusione del Rimini cambia la classifica

Proprio sulla decisione della FIGC Brambilla risponde così: "L’esclusione del Rimini è un evento triste prima di tutto per chi ci lavora. Il campionato chiaramente ne risente, ci sono alcune squadre che traggono beneficio da questa esclusione e altre che invece perdono punti". Infatti ogni gara disputata sin qui dal Rimini è stata annullata, e di conseguenza i punti ottenuti contro i biancorossi sono stati sottratti alle rispettive squadre. Per esempio la Juve Next Gen, che lo scorso 19 ottobre avevano vinto per 0-2, ha visto togliersi i tre punti: dunque i bianconeri scendono dai 18 punti a 15. Uno stravolgimento che rimodula anche la classifica con la formazione allenata da Brambilla scesa in 14esima posizione. (QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA)

9:43

Juve Next Gen, i convocati di Brambilla

La Juve Next Gen è attesa dalla sfida col Perugia, valida per la 16esima giornata di campionato. Un match importante per Brambilla e i suoi ragazzi, mancherà Pedro Felipe squalificato dopo il rosso ricevuto pochi giorni fa col Gubbio. Di seguito la lista dei convocati: 3 Gil Puche, 6 Ngana, 7 Puczka, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 13 Bassino, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 18 Brugarello, 19 Vacca, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 24 Van Aarle, 26 Pagnucco, 28 Bruno, 29 Fuscaldo, 30 Mazur, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 41 Cudrig, 90 Okoro.

9:34

Primavera, obiettivo continuità

Per la Juve Primavera la trasferta di Cagliari è importante per dare continuità. I giovani bianconeri hanno vinto le ultime due gare di campionato con Milan e Roma con prove convincenti. L'U20 è a un passo dai playoff per questo la sfida coi sardi potrebbe essere determinante per salire a 21 punti e assottigliare il ritardo in classifica rispetto al gruppo di testa. La gara è in programma alle ore 11 per aprire la giornata a tinte bianconere.

Crai Sport Center di Assemini (Cagliari)