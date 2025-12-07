La Juventus Next Gen viene da una vittoria convincente contro il Perugia e vuole dare continuità per cercare di scrollarsi un momento non semplice. "Dall'inizio della stagione siamo cresciuti sia a livello individuale che a livello collettivo. Dobbiamo assolutamente cercare di proseguire questa serie, perché in questo campionato è fondamentale trovare la continuità di risultati. Il nostro obiettivo primario da qui alla sosta di Natale deve essere proprio questo", sottolinea Brambilla alla vigilia della sfida. L'avversario di turno è il Guidonia Montecelio, quarto in classifica con 24 punti: "Adesso abbiamo davanti tre partite in cui dovremo cercare di tirare fuori il massimo possibile. La prima, contro il Guidonia Montecelio, è quella più importante. Affronteremo una squadra solida che sta facendo un campionato di alto livello anche dal punto di vista dei risultati, dato che sono quarti. Subiscono pochi gol, hanno giocatori esperti, che si sono calati in questo campionato nella maniera giusta e stanno dimostrando di valere pienamente quel posto in classifica. Per questo motivo, dovremo fare una partita vera, fatta bene sotto tutti i punti di vista".