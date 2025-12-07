Juve Next Gen, Amaradio regala un punto d'oro ai bianconeri: a Guidonia è 1-1

La Juve Next Gen riesce a portare a casa un punto importante e su un campo difficile come quello del Guidonia Montecelio. Il risultato finale recita 1-1 e succede tutto nella ripresa. I padroni di casa vanno avanti grazie alla bellissima rete in rovesciata di Tessiore entrato in campo da pochi minuti. Mentre i bianconeri riescono a raddrizzarla nel finale con la sponda di Guerra per Amaradio, bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Poco da segnalare nel corso della prima frazione con un paio di occasioni del Guidonia sventate da Mangiapoco. La formazione di Ginestra avrebbe anche trovato il raddoppio ma Zuppel parte in posizione di fuorigioco e l'arbitro annulla. Un punto prezioso per Brambilla e i suoi ragazzi anche per dare continuità alla vittoria con il Perugia.
Guidonia Montecelio-Juve Next Gen, rivivi la diretta
95' - Finisce la partita! La Juve Next Gen strappa un punto importante in casa del Guidonia Montecelio: Amaradio risponde a Tessiore.
90' - Cinque i minuti di recupero.
84' - Cambio per il Guidonia: dentro Franchini peer Tascone.
83' - GOL JUVE NEXT GEN! Cross al centro di Puczka, Guerra appoggia in mezzo e Amaradio non può sbagliare da due passi. È 1-1.
79' - Occasione Guidonia! Mulé di testa impegna Mangiapoco.
77' - Doppio cambio Juve Next Gen: dentro Vacca e Owusu, fuori Mazur e Anghelé. Per il Guidonia entra Falleni per Spavone.
72' - Fatica a reagire la Juve Next Gen, padroni di casa bravi a non permettere ai bianconeri di rendersi pericolosi.
68' - Ancora Zuppel pericoloso, Mangiapoco si distende e devia in angolo.
65' - Cambio per il Guidonia: dentro Sannipoli per Mastrantonio.
63' - Doppio cambio per la Juve Next Gen: dentro Amaradio e Okoro, fuori Deme e Savio.
58' - GOL ANNULLATO AL GUIDONIA! Zuppel sguscia via ai difensori della Juve e infila Mangiapoco. L'arbitro ferma tutto per fuorigioco dello stesso attaccante.
51' - GOL GUIDONIA MONTECELIO! Bellissima rete di Tessiore. Il giocatore, appena messo in campo da Ginestra, trova il vantaggio con una rovesciata da manuale.
47' - OCCASIONE GUIDONIA! Spunto di Errico sulla sinistra, cross al centro per Mastrantonio che tutto solo calcia fuori col destro.
46' - Iniziata la ripresa. Doppio cambio per il Guidonia: fuori Zappella e Bernardotto, dentro Zuppel e Tessiore.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione e il risultato è fermo sullo 0-0.
45' - Due minuti di recupero.
43' - Occasione per il Guidonia: Tascone va al tiro da fuori area, Mangiapoco ancora decisivo nel deviare la conclusione.
38' - Il Guidonia chiama l'FVS per un colpo di Guerra a Esempio. Dopo il check l'arbitro decide di estrarre il cartellino giallo, ritenendo la sbracciata non come colpo violento.
35' - Ancora non si sblocca la partita, dopo un inizio vivace la gara ora è piuttosto equilibrata. Il Guidonia gestisce il possesso palla, la Juve si difende bene e prova a ripartire.
28' - Per il momento la Juventus non riesce a creare grosse occasioni da gol.
24' - Spavone prova il tiro, conclusione alta sopra la traversa.
18' - Attacca il Guidonia, la Juve si difende bene.
12' - Cade in area Deme, l'attaccante bianconero toccato dal difensore del Guidonia e anche qui l'arbitro lascia proseguire.
8' - Proteste del Guidonia per un possibile fallo di mano in area di rigore della Juve Next Gen. Bernardotto va di testa e arriva la deviazione di Gil Puche. Per l'arbitro nessuna irregolarità e dalla panchina pensano di giocare l'FVS poi ci ripensano e il gioco prosegue.
6' - Ancora il Guidonia! Tascone calcia verso la porta, Mangiapoco si distende e devia in angolo.
4' - OCCASIONE GUIDONIA! Bernardotto si libera di Gil Puche e col mancino va al tiro, conclusione potente che si stampa sulla traversa.
1' - Iniziata la sfida.
Brambilla alla vigilia: "Serve dare continuità"
L'allenatore bianconero, Brambilla, ha parlato alla vigilia della sfida: "Dall'inizio della stagione siamo cresciuti sia a livello individuale che a livello collettivo. Dobbiamo assolutamente cercare di proseguire questa serie, perché in questo campionato è fondamentale trovare la continuità di risultati. Il nostro obiettivo primario da qui alla sosta di Natale deve essere proprio questo", sottolinea Brambilla alla vigilia della sfida. L'avversario di turno è il Guidonia Montecelio, quarto in classifica con 24 punti: "Adesso abbiamo davanti tre partite in cui dovremo cercare di tirare fuori il massimo possibile. La prima, contro il Guidonia Montecelio, è quella più importante. Affronteremo una squadra solida che sta facendo un campionato di alto livello anche dal punto di vista dei risultati, dato che sono quarti. Subiscono pochi gol, hanno giocatori esperti, che si sono calati in questo campionato nella maniera giusta e stanno dimostrando di valere pienamente quel posto in classifica. Per questo motivo, dovremo fare una partita vera, fatta bene sotto tutti i punti di vista".
Guidonia Montecelio-Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen sarà ospite allo stadio "Città dell'aria" del Guidonia Montecelio in occasione della diciassettesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 7 dicembre 2025. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Now e Sky Go. In alternativa è possibile seguirla anche con la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali di Guidonia Montecelio-Juve Next Gen
Guidonia Montecelio: Stellato, Esempio Cristini (C), Errico, Spavone, Mulè, Santoro, Mastrantonio, Tascone, Zappella, Bernardotto. A disposizione: Mazzi, Toma, Sannipoli, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Zuppel, Vitturini, Franchini, Tessiore. Allenatore: Ginestra.
Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Brugarello; Savio, Mazur, Faticanti, Puczka; Deme, Anghelè; Guerra (C). A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Deme, Amaradio, Bassino, Vacca, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Martinez, Perotti, Okoro. Allenatore: Brambilla.
