Sei risultati utili consecutivi per la Juve Next Gen che questo 2026 l'ha aperto con il successo importante contro il Carpi. Al Moccagatta, infatti, la squadra di Brambilla si è imposta con il risultato di 2-0 e ora non vuole certo fermarsi perché sulla strada dei bianconeri c'è il Livorno, che arriva dal ko con la Ternana. Una gara importante perché con un successo la Next Gen potrebbe entrare all'interno delle prime dieci posizioni e quindi continuare a lottare per un posto nei playoff.