Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri, allenati da Brambilla, affronteranno la prima trasferta del nuovo anno: l'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati
2 min
Livorno-Juve Next GenSerie C
Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C © Juventus FC via Getty Images

Sei risultati utili consecutivi per la Juve Next Gen che questo 2026 l'ha aperto con il successo importante contro il Carpi. Al Moccagatta, infatti, la squadra di Brambilla si è imposta con il risultato di 2-0 e ora non vuole certo fermarsi perché sulla strada dei bianconeri c'è il Livorno, che arriva dal ko con la Ternana. Una gara importante perché con un successo la Next Gen potrebbe entrare all'interno delle prime dieci posizioni e quindi continuare a lottare per un posto nei playoff.

Livorno-Juve Next Gen, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen sarà ospite del Livorno in occasione della ventunesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 11 gennaio 2026 allo stadio "Armando Picchi" di Livorno. Lla sfida sarà trasmessa in diretta su Sky o in streaming su Now e Sky Go, app scaricabili gratuitamente per i diversi dispositivi: tablet, pc e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.

Le formazioni ufficiali di Livorno-Juve Next Gen

Livorno: Seghetti, Gentile, Nwachukwu, Luperini, Dionisi (C), Di Carmine, Haveri, Noce, Hamlili, Bonassi, Peralta. A disposizione: Tani, Ciobanu, Odjer, Monaco, Malva, Biondi, Ghezzi, Panaioli, Panattoni, Antoni, Marinari, Baldi, Cioffi, Mawete, Marchesi. Allenatore: Venturato

Juventus Next Gen: Scaglia; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelè; Guerra, Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Deme, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Scaglia F., Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Brambilla.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Next Gen

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS