Sei risultati utili consecutivi per la Juve Next Gen che questo 2026 l'ha aperto con il successo importante contro il Carpi. Al Moccagatta, infatti, la squadra di Brambilla si è imposta con il risultato di 2-0 e ora non vuole certo fermarsi perché sulla strada dei bianconeri c'è il Livorno, che arriva dal ko con la Ternana. Una gara importante perché con un successo la Next Gen potrebbe entrare all'interno delle prime dieci posizioni e quindi continuare a lottare per un posto nei playoff.
Livorno-Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen sarà ospite del Livorno in occasione della ventunesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 11 gennaio 2026 allo stadio "Armando Picchi" di Livorno. Lla sfida sarà trasmessa in diretta su Sky o in streaming su Now e Sky Go, app scaricabili gratuitamente per i diversi dispositivi: tablet, pc e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali di Livorno-Juve Next Gen
Livorno: Seghetti, Gentile, Nwachukwu, Luperini, Dionisi (C), Di Carmine, Haveri, Noce, Hamlili, Bonassi, Peralta. A disposizione: Tani, Ciobanu, Odjer, Monaco, Malva, Biondi, Ghezzi, Panaioli, Panattoni, Antoni, Marinari, Baldi, Cioffi, Mawete, Marchesi. Allenatore: Venturato
Juventus Next Gen: Scaglia; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelè; Guerra, Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Deme, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Scaglia F., Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Brambilla.
