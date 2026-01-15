Juve Next Gen al lavoro sul mercato: spunta l’intrigo Caccavo, Montero verso il rinnovo. Il punto 

TORINO - Non ci sono sfere di cristallo ad anticipare il futuro, ma una tendenza che stagione dopo stagione si ripete. La ripetizione, però, è tutt’altro che automatica, ma va messa in moto, preparata anzitempo. E la Juventus Next Gen sembra aver intrapreso ancora una volta il sentiero già battuto, quello che si rivela al giro di boa e permette alla squadra bianconera di accelerare. La prima parte di stagione, durante la quale si paga lo scotto dell’inesperienza e poi la qualità che viene fuori. La Juve ha cominciato il girone di ritorno con due vittorie pesanti, contro due squadre di livello per la categoria: 2-0 contro il Carpi e poi 2-1 contro il Livorno. A proposito di tendenze e ripetizioni, è in questo periodo della stagione che arriva il tocco del direttore Claudio Chiellini sul mercato. Colpi studiati e mirati, non per far numero ma per aumentare la qualità e le possibilità di scelte di mister Brambilla . Salutato Riccardo Turicchia , per lui si sono aperte le porte della Virtus Entella, in Serie B, adesso è tempo di lavorare sul mercato in entrata.

Calciomercato Juve Next Gen: il ruolo di Chiellini e l’idea Caccavo

Nella lista dei calciatori attenzionati c’è Luigi Caccavo, attaccante classe 2004 di proprietà del Lumezzane: per lui, fin qui, 7 reti in 18 presenze in campionato. Dovesse arrivare, non avrebbe particolari problemi ad ambientarsi in città. Nel 2021, il Torino lo preleva dal settore giovanile del Monza, ma in granata qualcosa si inceppa. Iniziano una serie di prestiti in Serie C per fargli fare esperienza, prima la Pergolettese e poi il Trento, nel frattempo il filo che lo lega al Toro diventa sempre più fragile e nel 2024 viene ceduto all’Ascoli che, a sua volta, dopo mezza stagione lo manda in prestito al Caldiero Terme. La svolta e il salto di qualità arriva quest’estate con il trasferimento al Lumezzane e con una continuità in zona gol che fino a qui si era vista solo a sprazzi. Non è un caso che, dunque, sia finito nel mirino della Juventus a cui certo farebbe comodo un bomber che aiuti a sbloccare i match più complicati. A proposito di bomber ed esperienze nel settore giovanile del Toro, la storia di Caccavo può ricordare quella di Lorenzo Lucca. Un percorso complicato in granata, il filo della fiducia reciproca che si restringe fino a spezzarsi e poi il trasferimento al Palermo. Trampolino di lancio per poi proiettarsi nel calcio dei grandi, quello che conta e a cui tutti ambiscono. Chissà che non possa succedere lo stesso proprio a Caccavo.

Difesa, uscite e rinnovi: le altre mosse della Next Gen

Non si ferma però qui il mercato della Next Gen e nel radar dei bianconeri è finito anche il difensore centrale classe 2005, Francesco Gallea Beidi. A proposito di corsi e ricorsi, di ripetizioni, anche lui ha un passato nelle giovanili del Toro ed è oggi un giocatore di proprietà del Lumezzane. L’inizio stagione gli è servito per prendere le misure e ambientarsi, da ottobre è diventato un titolare fisso e ad oggi ha collezionato 10 presenze per 774 minuti in campionato. Occhi puntati anche su questa operazione perché l’entrata di un centrale difensivo potrebbe essere propedeutica ad un’uscita. Uno dei nomi caldi è quello di Pedro Felipe, nel mirino del Verona, mentre Gil Puche ha tanti estimatori in Serie B: su tutti l’Avellino. Intanto, firma in arrivo per Alfonso Montero: il difensore classe 2007, figlio di Paolo, rinnova il proprio contratto fino a giugno 2028. La dinastia, dunque, non si interrompe.

