Juve Next Gen, Mazur ha rinnovato: i dettagli dell'accordo con il centrocampista polacco

Costante sguardo ai giovani. La Juventus prosegue sulla strada della linea verde, continuando a coltivare i talenti presenti nel proprio settore giovanile. La Next Gen in prima linea, ovviamente: nell'U23 bianconera si continua a dare un occhio al mercato , ma si pensa anche a chi c'è già, come Patryk Mazur. Il classe 2007 ha prolungato il suo contratto con la Juve , come annunciato dal club attraverso una nota ufficiale: una testimonianza della fiducia riposta per il centrocampista, che in questa stagione ha compiuto il salto dalla Primavera alla seconda squadra.

Juve Next Gen, Mazur ha rinnovato

Questo il comunicato dei bianconeri: "Patryk Mazur rinnova il suo contratto con la Juventus e prosegue il suo percorso di crescita in bianconero, iniziato nel 2023 nel settore giovanile e proseguito in questi ultimi mesi anche in Next Gen: è ufficiale il prolungamento dell’accordo con il giovane classe 2007 fino al 30 giugno 2029. In questa stagione il centrocampista polacco ha giocato cinque gare di campionato con la squadra allenata da mister Padoin e tre in UEFA Youth League (con un gol messo a segno contro lo Sporting CP), prima di passare in Next Gen con cui ha raccolto finora nove presenze complessive - otto nel girone B di Serie C e una in Coppa Italia di Serie C. Congratulazione Patryk, ci vediamo in campo!".

"Inseguend i sogni"

Mazur ha postato alcune foto sul suo account Instagram relative proprio al rinnovo di contratto. La didascalia tanto breve quanto d'impatto: "Chasing dreams", ovvero "Inseguendo i sogni". Una stagione decisamente importante per il classe 2007, iniziata con la Primavera e proseguita con la Next Gen, con l'esordio in campionato arrivato il 9 novembre nella vittoria per 1-0 sul Forlì, mettendo anche lo zampino nell'azione del gol decisivo di Pedro Felipe. Forza fisica (complici anche i 185 cm di altezza) ma anche grande qualità: le basi per un futuro radioso, ci sono tutte. Intanto si continuano ad inseguire i sogni, ovviamente a tinte bianconere.

